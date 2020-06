Receita e PF apreendem 673 kg de cocaína em carga de licuris no Porto de Salvador

Foto: Divulgação Receita Federal

A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) apreenderam 673 kg de cocaína no Porto de Salvador no porto de Salvador na tarde desta segunda-feira (15). A droga está avaliada em R$ 118 milhões e foi encontrada numa carga de coquinhos secos, semelhantes a licuris, que seria embarcada nesta terça (16) num navio para a Europa, tendo o porto de Roterdã, na Holanda, como parada intermediária, e o Egito como destino final.

A apreensão é fruto do trabalho ininterrupto da aduana, com uso intensivo de tecnologia e de técnicas de análise e gerenciamento de risco. Essa já é a sexta apreensão de cocaína pela Receita Federal em 2020 no Porto de Salvador.

Como nas apreensões anteriores, há a suspeita de que foi usada a técnica criminosa denominada “rip-off modality”, termo que consta do glossário do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) e define as apreensões em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

A droga foi encaminhada para a PF que dará prosseguimento à investigação.