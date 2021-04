Receita Federal: Atendimento presencial deve ser agendado pelo site

A unidade da Receita Federal de Salvador tem atendido ao público em novo horário, entre 9h às 13h. A medida visa retirar o atendimento durante horário de pico, evitando que os contribuintes que se desloquem para o órgão nos horários de maior concentração nos transportes públicos. No entanto, para ser atendido é necessário o agendamento prévio.



Por conta da pandemia, a Receita tem recomendado o uso dos serviços de forma remota, diretamente no site da Receita Federal ou no Centro de Atendimento Virtual (e-CAC), sem necessidade de atendimento presencial. A opção já funcionava antes da pandemia, e agora conta com reforço para evitar aglomerações.



A relação dos serviços, a descrição das etapas e os documentos necessários para realizá-los podem ser consultados em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos.



Caso seja necessário ir até uma unidade da Receita Federal, o serviço deve ser agendado no site do órgão em: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/saga/agendamento/RegrasAgendamento