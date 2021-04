Receitas para preparar pratos deliciosos neste domingo de Páscoa em casa

Mais um ano atravessando as festas familiares isolados! Não é fácil, mas também não precisa ser sofrido. Afinal, a Páscoa representa o renascimento, o recomeço e, por isso mesmo, devemos manter a esperança de dias melhores. Sendo assim, porque não resgatar as boas lembranças destes bons momentos em volta da mesa? Pensando nisso, fomos buscar receitas clássicas para tornar tudo mais leve, com todos (queremos dizer aqueles que estão quarentemando juntos) circulando pela cozinha enquanto o banquete está sendo preparado. É certo que não dá pra aglomerar, reunir todos os nossos, mas podemos, sim, suavizar a data relembrando pratos da nossa autêntica culinária brasileira. Tem pernil e paleta de cordeiro, lombo recheado e até o sumido fricassé de frango que sempre foi um prato muito apreciado nos almoços de família. Para este, fomos buscar num dos livros da vovó Palmirinha, uma receita simples e fácil de fazer. Então, mãos na massa e a uma Páscoa feliz a todos!

(Divulgação)

Pernil de Cordeiro da chef Joélia Simples entrega a domicílio

Pernil de Cordeiro – por Joélia Simples - @pernildajoe

Ingredientes: 1 pernil inteiro / Pimentões vermelho e amarelo / cebola roxa / alho picado / tomilho / alecrim / hortelã / sal e pimenta a gosto I vinho branco / suco de laranja / limão

Preparo: Cortar todos temperos em cubinhos, espalhar sobre a peça de carne e colocar para marinar por 72 horas. Depois, levar ao forno baixo (120 graus) por seis horas.

(Divulgação)

Lombo recheado com mel: receita clássica do livro de Palmirinha

Lombo recheado de Vovó Palmirinha - @vovopalmirinha

Ingredientes: 1 peça de lombo suíno (2kg) / 2 dentes de alho picados/ suco de 1 limão/ 1 colher (sopa) de sal/ 1 colher (chá) de pimenta-do-reino/ óleo para untar/ ½ xícara (chá) de mel para pincelar



Recheio: 150g de bacon picado/ 1/4 de xícara (chá) de manteiga/ 1 cebola picada/ 2 talos de salsão picados/ 1 cenoura ralada/ ½ xícara (chá) de uva-passa preta sem sementes/ ½ xícara (chá) de cheiro-verde picado/ 1 e ½ xícara (chá) de farinha de mandioca temperada.

Preparo: Corte o lombo pela lateral, formando uma manta. Em uma tigela, tempere o lombo com o alho, o limão, o sal, a pimenta e deixe descansar por 3 horas. Para o recheio, em fogo médio, frite o bacon com metade da manteiga e doure a cebola, o salsão e a cenoura. Adicione a uva-passa, o cheiro-verde, a farinha de mandioca e refogue. Abra a peça do lombo, recheie com 1/3 da farofa, enrole como rocambole e amarre com barbante. Transfira para uma fôrma untada, espalhe o restante da manteiga sobre o lombo e pincele com o mel. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 1 hora. Retire o papel e asse por mais 30 minutos ou até dourar, regando com o líquido da fôrma. Retire, transfira o lombo com o molho para um prato e sirva com a farofa restante.

(Divulgação)

Paleta de cordeiro: um dos clássicos do restaurante Manga

Paleta de cordeiro - Chef Dante Bassi - @mangarestaurante

Marinada do cordeiro

Ingredientes: 1 paleta de cordeiro de mais ou menos 2 kg/ 1 garrafa de vinho branco seco/ ½ garrafa de vinho tinto seco/ 100ml de conhaque ou uísque barato/ 100ml suco de laranja/ raspa de uma laranja/ 4 ramos de alecrim/ 4 ramos de tomilho/ 2 folhas de louro/ 1 dente de alho picado a grosso modo/ 4 cebolas picadas a grosso modo/ 2 cenouras picadas a grosso modo/ 1 salsão picado a grosso modo/ 1 colher de sopa de semente de coentro/ 1 colher de sopa de pimenta preta em grão/ ½ colher de sopa de pimenta calabresa/ 1 colher de chá de pimenta branca/ 1 pitada de páprica picante/ 35g de sal fino

Preparo: Misture todos os ingredientes e derrame sobre a paleta em um recipiente, de modo que ela fique submersa no tempero. Refrigere e deixe marinar por 2 dias.

Finalização

Ingredientes: Marinada da paleta feita anteriormente/ 300ml de caldo de carne concentrado/ 50g de manteiga temperatura ambiente// 1 colher de sopa de açúcar mascavo/ 1 colher de sopa de amido de milho/ Suco de 1/2 limão siciliano

Preparo: Remova a paleta da marinada e reserve. Limpe a paleta de qualquer tempero que esteja grudado e seque-a com um papel toalha. Espalhe a manteiga por toda a superfície e coloque para dourar na churrasqueira com a brasa forte, para dourar o exterior sem assar totalmente a paleta. Quando toda a paleta estiver dourada, remova do fogo e coloque-a em uma assadeira. Aqueça o forno à 130°C e coloque a marinada do cordeiro e o caldo de carne na assadeira. A paleta deve ter dois terços dela submersa no líquido. Cubra a assadeira com alumínio e asse no forno (130°C) por duas horas e meia. Ao final do cozimento, a paleta deve estar macia e a carne cedendo quando puxada com o garfo. Remova cuidadosamente a paleta da assadeira e reserve em temperatura ambiente. Coe o caldo do cozimento em uma panela. Adicione o açúcar mascavo e leve a panela ao fogo (médio). Reduza o caldo até 2/3 do volume. Ajuste o sal se necessário. Para engrossar o molho, misture o amido de milho com 2 colheres de sopa de água fria até dissolver completamente. Adicione a mistura ao molho mexendo constantemente. Ferva o molho por 2 minutos ainda mexendo constantemente. Caso não chegue a textura desejada, repita o processo com o amido de milho. Finalize o molho com o suco de limão siciliano e reserve. Pincele a paleta com o molho e leve de volta à churrasqueira, em fogo baixo. Deixe na brasa por vinte minutos, virando e pincelando a paleta com o molho a cada 5 minutos. Sirva imediatamente com o molho à parte.

(Divulgação)

Batatas gratinadas com produtos da Nestlé

Batatas Gratinadas – @receitasnestle

Ingredientes: 1 quilo de batata em rodelas/ 1 colher (chá) de sal/ 1 copo de requeijão cremoso/1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado/ 1 xícara (chá) de Leite Líquido Integral meia lata de creme de leite/ 1 pitada de noz-moscada/ 1/ pitada de pimenta-do-reino/ 1 dente de alho.

Preparo: Em uma panela, cozinhe as batatas em água fervente com o sal por cerca de 10 minutos. Escorra-as e reserve-as. Em uma panela, misture o requeijão, o queijo parmesão, o leite, o creme de leite e leve ao fogo baixo até obter um creme homogêneo. Adicione a noz-moscada e a pimenta-do-reino, misture e reserve. Corte o alho ao meio, esfregue cada metade no fundo de um recipiente refratário (30 cm x 19 cm) e unte com manteiga. Arrume as batatas reservadas no recipiente e cubra-as com o molho de queijo. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Sirva a seguir.

(Divulgação)

Fricassé de frango: um clássico que todo mundo aprecia

Fricassé de frango - @receitasnestle

Ingredientes: 1 kg peito de frango/ 2 tabletes de caldo de galinha/ 3 xícaras de água/ ½ litro de leite/ 2 gemas 3 colheres (sopa) de farinha de trigo/ 1 lata de creme de leite/ 1 xícara (chá) de presunto picado/ 1 copo de requeijão cremoso/ 1 xícara (chá) de batata palha

Preparo: Em uma panela, dissolva os tabletes de caldo na água e cozinhe o frango, por cerca de 20 minutos. Desfie o frango e reserve o caldo. Em uma panela, acrescente as gemas, o leite, a farinha de trigo e o caldo reservado (cerca de 1 e ½ xícara) e misture bem até engrossar. Retire do fogo, junte o creme de leite e o frango desfiado, misturando bem. Coloque a mistura em um recipiente refratário, cubra com o presunto picadinho e o requeijão cremoso. Espalhe a batata palha e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 10 minutos. Sirva acompanhado de arroz branco.

(Raul Spinassé/Divulgação)

Salada de risoni serve como acompanhamento para pratos principais

Salada de Risoni com Salmão Defumado – Chef Celso Vieira - @pastaemcasa

Ingredientes: 150 g massa risoni/ 100 g de salmão defumado fatiado/ 1/3 de maço de folhas frescas de espinafre/ 1 pimentão amarelo cortados em cubos/ ½ bandejinha de tomate cereja/ Algumas folhas de dill fresco (folhas de erva doce) /suco de 1 laranja/ azeite de oliva a gosto/ sal a gosto/ pimenta do reino a gosto



Preparo: Cozinhe a massa al dente em água com um pouco com sal. Esfrie e reserve. Higienize e corte os legumes. Corte as fatias de salmão em tiras finas reservando 2 para a decoração.

Misture todos os ingredientes, tempere com sal, pimenta do reino, azeite de oliva e suco da laranja. Arrume numa travessa e decore com as fatias de salmão em rolinhos.

(Leonardo Freire/Divulgação)

Bacalhau ao molho siciliano está no cardápio do restaurante Fasano

Bacalhau ao molho siciliano com purê de batata - chef Lomanto Oliveira - @fasano - Receita para 4 pessoas

Ingredientes: 800g de bacalhau dessalgado/ 40ml de azeite extra viragem/ 100g de tomate cereja/10 unidades de azeitonas sem caroço/ 20g de alcaparras

Preparo: Em uma frigideira antiaderente aquecida grelhar o bacalhau e acrescentar os demais ingredientes.Terminar de assar no forno a 200°C por 20 minutos e reservar.

Para o molho: 400g de tomate sem casca/ 10g de alho/ 40g de cebola/ 30ml de azeite/ sal e pimenta à gosto/ manjericão à gosto

Preparo: Fazer um fundo com a cebola e o alho, acrescentar o tomate e cozinhar até reduzir. Finalizar com manjericão, sal e pimenta.

Finalização: Faça uma cama de purê no centro do prato, coloque o bacalhau assado no centro e finalize com o molho de tomate. Decore com as azeitonas e o tomate cereja.

Para o purê de batata: 500g de batata asterix descascada/ 100g de parmesão italiano/ 100ml de creme de leite fresco/ sal a gosto

Preparo: Cozinhar a batata em água fervente por cerca de 25 minutos e passar em uma peneira. Em seguida, em uma panela, finalizar com o creme de leite, manteiga e parmesão.