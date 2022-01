Recém-contratado, Luidy se firma entre os titulares do Vitória

A concorrência é grande, mas Luidy largou na frente. Um dos sete atacantes de beirada do elenco do Vitória, o jogador de 25 anos foi titular nos dois primeiros jogos do Campeonato Baiano. Recém-contratado, ele está atuando em função diferente da que costumava desempenhar, mas ainda assim tem se apresentado bem.

Ao invés de explorar apenas uma extremidade do campo, o atacante tem flutuado pelos dois lados no Vitória. "É uma função que eu não estava acostumado a jogar, mas estou me adaptando bem a ela", relatou Luidy.

"Eu me sinto mais à vontade na esquerda, mas desde que comecei a carreira joguei nos dois lados. Tenho um lado preferido, mas estou aqui para ajudar. Onde o professor precisar, estou à disposição. Com a ajuda do treinador e dos meus companheiros tenho certeza que eu vou ajudar mais ainda", completou.

Além dele, outros três atacante recém-contratados jogam pelas beiradas do campo: Erik, Roberto e Jeferson Renan. O último foi o único que ainda não ganhou oportunidade em campo.

Erik entrou no decorrer dos dois jogos, no empate em 1x1 com a Juazeirense, e no triunfo por 1x0 contra o Barcelona de Ilhéus. Roberto também foi aproveitado no decorrer das duas partidas, mas para substituir Guilherme Queiroz. Ele é ponta direita, mas já jogou de 9 ao longo da carreira e tem sido utilizado assim por Dado Cavalcanti.

Três atacantes vindos das categorias de base do Vitória também atuam pelos lados do campo. Alisson Santos e Hitalo ainda não tiveram chance com Dado Cavalcanti após retornarem da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Já David era cotado para ser titular, mas ficou fora da estreia por contrair covid-19 e desfalcou o time no segundo jogo por conta de um imbróglio envolvendo seus direitos econômicos. Um dos destaques do Leão da temporada passada, o jogador começou a carreira atuando pelos lados do campo, mas também sabe fazer a função de centroavante.

Além da titularidade, Luidy quer comemorar o primeiro gol dele com a camisa do Vitória. No sábado (29), às 16h, ele terá nova chance de encontrar o caminho das redes. Na terceira rodada do Campeonato Baiano, o Leão vai enfrentar o Jacuipense, no Barradão. Apesar do jogo ser no estádio rubro-negro, o mando de campo é do Leão do Sisal. "Eu fico feliz de ajudar a equipe, mas fico muito ansioso sim para poder marcar o primeiro gol e dar alegria a torcida", disse Luidy.