Recém-empossado, novo ministro da Justiça mudará comandos da PF e da PRF

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, vai promover mudanças nos comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal durante a sua gestão. Ainda há data das substituições, tampouco os nomes que serão os novos ocupantes dos cargos.

A informação foi divulgada pelo blog Radar, da revista Veja. Atualmente, a Polícia Federal é comandada pelo diretor-geral Alexandre de Souza, enquanto a Polícia Rodoviária Federal é gerida pelo diretor-geral Eduardo Aggio.

O comando da PF é alvo específico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), considerando que já ocorreu a ruidosa demissão de Maurício Valeixo — antecessor de Alexandre de Souza — em maio do ano passado, fato que resultou na saída de Sergio Moro do ministério da Justiça e Segurança Pública.