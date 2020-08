Recém-inaugurada, Vila Barro Branco é interditada para reforma após vandalismo

Recém-inaugurado, o conjunto habitacional Vila Barraco Branco já teve áreas interditadas pela prefeitura nesta quarta-feira (26). O espaço, que foi aberto há duas semanas, sofreu atos de vandalismo e precisará passar por reparos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), que ficará responsável pela restauração, as redes das traves da quadra esportiva foram rasgadas e alguns equipamentos da área de lazer foram danificados.

Uma equipe foi enviada ao local para realizar uma vistoria e fechou o acesso dos moradores a alguns equipamentos esportivos e de lazer. A quadra, por exemplo, está fechada com tapumes e terá seu uso proibido até o fim da reforma.

“Estamos finalizando o processo burocrático para entrega das chaves das casas nas próximas semanas. Antes de entregar as chaves, a empresa vai fazer nova manutenção para que os beneficiados recebam o empreendimento sem nenhum dano”, afirma o titular da Seinfra, Luciano Sandes.

A Vila Barro Branco foi entregue pela prefeitura no dia 11 de agosto. O local possui quatro torres com 30 unidades habitacionais cada, com parque infantil, academia de ginástica ao ar livre, quadra poliesportiva, espaço de jogos, pista de cooper, quiosque, espaços de convivência, estacionamento e energia solar nas áreas comuns.

Estão abrigadas no local 120 famílias que perderam suas casas por causa das chuvas. O investimento total municipal é de R$ 26 milhões, sendo R$12,5 milhões para a construção do conjunto e R$13,5 milhões para contenção da encosta.