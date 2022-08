Recenseadores do IBGE convocam categoria para paralisação na quinta (1º)

Representantes dos recenseadores que fazem a coleta de dados do Censo Demográfico do IBGE 2022 estão convocando a categoria para uma paralisação nacional na quinta-feira (1º). O dia será marcado por atos nas principais cidades do país. Em Salvador, o encontro ocorrerá na Estação da Lapa, às 9h. Existe possibilidade de greve.

Ato será na Estação da Lapa (Foto: divulgação)

Na semana passada, a categoria participou de uma reunião com a superintendência do IBGE na Bahia para discutir os problemas que afligem a categoria, como insegurança, salário e condições de trabalho (veja pauta completa abaixo). Segundo Lucas Ferreira, membro da diretoria da União dos Recenseadores de Salvador, os trabalhadores vão discutir nos próximos dias se deflagram greve e por quanto tempo. Ele comentou sobre o encontro no IBGE.

“Nós estávamos ali para negociar as condições de trabalho, enquanto o superintendente não veio com uma pauta de negociação, ele veio com uma pauta de explicação, uma explicação que já tinha sido passado para os veículos de imprensa há muito tempo. Não tivemos avanços. O superintendente ouviu as 30 pessoas presentes, prometeu resolver as questões de auxílio transporte e questões locais, mas nosso interesse é resolver os problemas de todos, não só daqueles 30”, afirmou.

Em São Paulo, o encontro será no Masp (Foto: divulgação)

A reunião foi transmitida ao vivo pela entidade nas redes sociais. O superintende do IBGE na Bahia, André Urpia, contou que durante o encontro foram discutidas soluções para facilitar a mobilidades dos recenseadores e esclarecidas dúvidas sobre os vencimentos e cálculo de salários. Ele avaliou o saldo como positivo.

“Tudo o que estava ao nosso alcance fazer para melhorar as condições de trabalho foi feito. A categoria tem o direito de fazer greve, mas as questões que estão ao nosso alcance foram resolvidas. E os dados [mais da metade dos domicílios na Bahia foram visitados em menos de um mês] mostram que os problemas são pontuais”, afirmou.

Para a realização do censo 2022, foram contratadas, no estado, cerca de 14,3 mil pessoas, sendo quase 12,5 mil recenseadores. Na capital, foram cerca de 2.900 contratados, sendo por volta de 2.600 recenseadores. O Censo Demográfico tem um orçamento total de cerca de R$ 2,3 bilhões.

Confira a pauta de reivindicação dos trabalhadores:

Correção através dos indicies oficiais dos valores de pagamento fornecido pela instituição

Aumentar o adiantamento do pagamento do setor de 50% para 80%;

Efetiva transparência nos valores a serem pagos;

Pagamento imediato da ajuda de custo de locomoção e treinamento atrasado;

Recebimento antecipado da ajuda de custo de locomoção;

Pagamentos dos setores fechados em prazo não superior a 5 dias uteis;

Extinção da obrigatoriedade da taxa de 95% das ausências e recusas;

Maior divulgação sobre a realização do Censo;

Estabelecer um canal de comunicação e amparo direto com a instituição.

Balanço parcial

Nesta terça-feira (30), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que 2,8 milhões de lares foram visitados pelos recenseadores, entre os dias 1º e 29 de agosto, o que representa 51,5% dos 5,2 milhões dos imóveis estimados. O resultado ficou acima da média nacional (38,8%), e a Bahia é o 5ª estado com maior percentual de respostas. O superintendente, André Urpia, comemorou os resultados.

“Normalmente, temos um número menor de domicílios visitados no primeiro mês de pesquisa. Nossa meta era chegar em torno de 50% e conseguimos superar essa meta antes do mês terminar. Acredito que como o questionário foi reformulado, o número de questões diminuiu, ele está mais rápido para ser aplicado”, afirmou.

A Bahia tem a 4ª maior população do país, sendo o 3º estado com mais gente recenseada (5,1 milhões de pessoas), até 29 de agosto, ficando atrás apenas de São Paulo (9 milhões) e Minas Gerais (6 milhões). O estado registrou a maior população de quilombolas do país, com 116.437 mil autodeclarados. Além disso, em cada 10 representantes pesquisados no Brasil, 3 são baianos (30,1% de um total de 386.750).

O levantamento parcial aponta também que a Bahia tem ainda a segunda maior população de indígenas (81.992, ou 1,6% de todas as pessoas contadas). O Censo 2022 segue, em todo o país, até o final de outubro. Os resultados serão divulgados a partir de dezembro e no decorrer de 2023.