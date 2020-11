Recife: Marília Arraes tem 45% das intenções; João Campos, 39%

A candidata Marília Arraes (PT) lidera numericamente as intenções de voto no segundo turno da disputa eleitoral pela Prefeitura do Recife. De acordo com a primeira rodada da pesquisa Ibope/JC/Rede Globo para o segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (18), a petista aparece à frente do seu adversário João Campos (PSB), com 45% das intenções de voto.

Em Recife, primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) disputam 2ª turno

O candidato socialista, por sua vez, tem 39%. Levando-se em consideração a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os postulantes estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

Os candidatos são primos de segundo grau. João, 26 anos, é filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto do ex-governador Miguel Arraes. Marília, 36 anos, é neta de Arraes. As informações são do Jornal do Commercio.