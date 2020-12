Recôncavo: população põe fogo em entrada de ponte após jovem ser morto pela polícia

Um jovem foi morto a tiros durante uma ronda de policiais militares na madrugada deste domingo (6), na cidade de São Félix, na região do Recôncavo. A vítima, identificada como Davi Oliveira, de 23 anos, trabalhava como barbeiro e o caso mobilizou a população do município. Em protesto, os moradores colocaram fogo em pneus na entrada da Ponte Dom Pedro II, a histórica via que liga à cidade de Cachoeira. O prefeito de São Félix, Alex Aleluia (DEM), emitiu nota lamentando a morte de Davi.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 27ª CIPM (Cruz das Almas) estavam realizando rondas no município quando teriam se deparado com dois indivíduos numa moto. Ao perceber a aproximação da viatura, a dupla teria efetuado disparos contra a guarnição, que revidou. A PM disse que, ao fim dos tiros, um homem foi encontrado caído no chão e levado para o Hospital de São Félix, onde foi constatado o óbito.

Davi Oliveira, 23, morto a tiro em cidade do Recôncavo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com ele, os militares disseram ter encontrado um revólver, dois tabletes de maconha, sete trouxinhas da mesma droga, 153 pinos vazios para acondicionar cocaína e a própria moto que usavam. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cruz das Almas. Por telefone, o CORREIO tentou contato com a unidade para entender detalhes do fato, mas ainda não teve retorno.

Um morador contou que Davi era querido por muita gente, tido como um rapaz de boa conduta, o que levou a população a ir até a frente da delegacia da cidade, com cartazes pedindo paz e esclarecimentos sobre a morte. As manifestações foram ainda mais intensas, com o fechamento das entradas da cidade, tanto via Muritiba quanto no Bairro 135, na estrada que dá acesso à BR-101. Túneis de desinfecção e lavatórios de combate à covid-19 também foram incinerados.

(Foto: Adriano Rivera/Cedida ao CORREIO) (Foto: Adriano Rivera/Cedida ao CORREIO)

Através de nota em rede social, a Associação de Moradores, Pescadores e Aquicultores do Bairro 135 (Asmopes) emitiu pesar pela morte de Davi e disse que toda a comunidade está em choque. A Asmopes lembrou dele como “um menino bom, divertido e cheio de sonhos” e pediu ainda pela apuração dos fatos e justiça para o caso.

“Recebemos de forma estarrecedora a triste notícia da morte de um jovem, negro, trabalhador que lutava dia a dia para tirar seu sustento e de sua família através da prática do corte de cabelo. Por ironia do destino, ou falta de preparo de alguns, Davi foi brutalmente assassinado ao voltar de mais um dia de trabalho”, escreveu a entidade.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A NOTA DO PREFEITO:

"Meus amigos e minhas amigas de São Félix,

Recebi com consternação a notícia da morte do jovem Davi. Ainda não sabemos ao certo o que aconteceu, mas por conhecer o histórico de um jovem trabalhador, tranquilo, querido por todos, nos entristece muito e causa indignação. Estou tomando as devidas providências para buscar entender o que houve, mas no momento meu sentimento é de pesar e de solidariedade a seus familiares, amigos e toda comunidade sanfelixta, que sofre com esse fato lamentável.

Me coloco à disposição da família do jovem Davi, para o que necessitar. Estamos juntos nesse momento de tristeza, dor e pela busca de justiça, para que esse caso seja investigado.

Alex Aleluia

Prefeito de São Félix"