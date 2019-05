'Reconhecimento à obra grandiosa', diz Neto após anúncio do Vaticano sobre Irmã Dulce

O prefeito ACM Neto comemorou a confirmação do segundo milagre atribuído à Irmã Dulce, divulgado pelo Vaticano nesta terça-feira (14) e que permitirá que a religiosa seja declarada santa, em breve. Ela será a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada.

“Estou muito feliz e emocionado com a confirmação divulgada hoje pelo Vaticano, mesmo sabendo que Irmã Dulce sempre foi considerada Santa por nós, baianos. Essa notícia é um reconhecimento à história do Anjo Bom da Bahia, que construiu uma obra grandiosa de amor e caridade. Agora, mais do que nunca, ela seguirá iluminando os nossos caminhos e sempre viva no coração de todos nós”, afirmou o prefeito, em nota divulgada pela assessoria.



Segundo o comunicado, a memória e a importância do Anjo Bom da Bahia na longa trajetória de assistência aos mais pobres, que resultaram na criação das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), têm sido reconhecidas em ações realizadas pela Prefeitura nos últimos sete anos. Dentre elas está a criação da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, que promove ensino àqueles que, por questões de saúde, não podem frequentar uma escola regular.



A nota cita ainda que, em 2015, foi entregue a nova Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma – uma área de 18 mil m² que ganhou novo piso, acessibilidade, paisagismo e amplo estacionamento para veículos. E para fortalecer o turismo religioso na região, lembra a prefeitura, está sendo feita a requalificação da Colina Sagrada, com primeira etapa entregue em janeiro e a segunda a ser concluída até junho e, ainda este ano, ser implantado o projeto do Corredor da Fé, que requalificará a Avenida Dendezeiros – trecho de ligação entre o Santuário Irmã Dulce e a Basílica do Senhor do Bonfim.

O governador da Bahia, Rui Costa, que está em missão oficial na China, também se manifestou. "Dia histórico e especial para todos nós, baianos: o Papa Francisco decretou a canonização de Irmã Dulce, nosso Anjo Bom da Bahia. Merecido reconhecimento a uma vida inteira de devoção, dedicação e amor, que muito nos orgulha. A proclamação acontecerá nos próximos meses", postou Rui, em sua conta pessoal no Twitter.

Governador em exercício, o deputado Nelson Leal saudou o decreto papal. “A canonização de Irmã Dulce enche de orgulho a todos os baianos, porque é o reconhecimento do trabalho de uma vida inteira em favor dos mais pobres e dos mais humildes. Será a primeira brasileira – nascida no Brasil – a virar santa. O decreto do Papa Francisco confirma aquilo que nós sabemos há 70 anos, que é a santidade do ‘Anjo Bom da Bahia’, nossa Maria Rita Lopes de Sousa Brito”, celebrou.

Ele destacou que, além do simbolismo religioso, a canonização de Irmã Dulce é uma forma de fortalecimento da obra social dela. “Ela continua operando milagres todos os dias, salvando pessoas da pobreza e da morte. Mesmo com a sua partida deste mundo, no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos, milhares de pessoas ainda são assistidos com saúde e educação pelas suas Obras Sociais, hoje sob o comando de sua sobrinha, Maria Rita”, destacou.