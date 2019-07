Reconhecimento facial flagra acusado de estupro em estação do metrô

A viagem de metrô que Joselito Silva Santana, 53 anos, fazia na manhã desta segunda-feira (08) foi interrompida pela polícia.

Com mandado de prisão aberto pela por estupro, Joselito foi flagrado pelo Sistema da Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública quando circulava pela Estação Aeroporto do metrô.

Após alerta do sistema e o acionamento das equipes através do Centro Integrado de Telecomunicações (Cicom), o acusado foi capturado por equipes da 1ªa Companhia Independente da Polícia Militar (Pernambués) e do Comando de Operações Policiais da PM na Estação Rodoviária e encaminhado à Central de Flagrantes, onde o mandado foi cumprido.

O mandatdo foi emitido pela Vara Crime de São Gonçalo dos Campos. De acordo com a SSP-BA esta é a 38ª prisão realizada com a ajuda da tecnologia na Bahia.

"Sem dúvidas é uma tecnologia que chegou para facilitar o trabalho policial. A cada dia aprimoramos mais o protocolo de abordagem nos casos de pessoas identificadas", afirmou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.