Record quer Caio Castro para apresentar 'Fazenda'; ator cobra R$ 1 milhão

Após anunciar a saída de Marcos Mion, a Record já definiu o alvo para apresentar a próxima edição da Fazenda, marcada para o segundo semestre deste ano. O sonho da emissora é Caio Castro, e de acordo com o colunista Leo Dias as negociações já foram iniciadas.

Pesa a favor do ator seu forte apelo junto ao público jovem. O nome também foi muito bem recebido pelo mercado publicitário. No entanto, Caio sabe do seu valor e pediu R$ 1 milhão para apresentar o programa.

Caio tem experiência em apresentar Reality show. Em 2018, na MTV, ele comandou o “Are you the one?”, um programa típico da emissora, com participantes jovens, bonitos e em ebulição sexual.