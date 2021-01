Recuperado da covid-19, Rodriguinho volta aos treinos no Bahia

De volta aos treinos na Cidade Tricolor, o elenco do Bahia ganhou uma novidade. Recuperado da covid-19, o meia Rodriguinho foi liberado do isolamento e trabalhou no CT na tarde desta quarta-feira (13).

O camisa 10 fez uma atividade separado dos outros jogadores, junto com o atacante Matheus Saldanha, recuperado da dor no joelho.

Enquanto isso, o elenco iniciou o dia com um treino na academia e logo depois fizeram uma atividade de ataque contra defesa sob o comando do técnico Dado Cavalcanti.

O próximo compromisso do Esquadrão no Brasileirão será apenas no dia 20 de janeiro, quando recebe o Athletico-PR, na Fonte Nova.

Com 29 pontos, o Bahia vive situação delicada na Série A. Sem vencer há oito jogos, a equipe está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Fortaleza, primeiro time fora do Z4, tem 32.