Recuperado da covid, Branco tem alta e vai celebrar aniversário em casa

O ex-jogador Branco, de 56 anos, recebeu alta neste sábado (3) do hospital do Rio em que estava internado com covid-19 e foi para casa. Coordenador da seleção brasileira masculina de base, Branco vai passar o domingo de Páscoa, quando também celebra 57 anos, com a família.

O teteracampeão deixou a unidade médica de cadeira de rodas e foi recebido com palmas por parentes e também pela equipe do hospital. Depois, de pé, entrou em um carro que o aguardava.

O ex-atleta estava internado desde 16 de março e chegou a ser sedado, precisando respirar com ajuda de ventilação mecânica. Ele tinha como complicadores o sobrepeso e outras comorbidades, mas teve boa rcuperação e na quarta-feira passada deixou a UTI.