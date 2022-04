Recuperado de dor na lombar, Jadson volta a treinar com o Vitória

Jadson voltou a treinar normalmente na Toca do Leão nesta quarta-feira (6). Com dor na lombar, o camisa 10 do Vitória ficou fora de parte do treinamento realizado na terça-feira (5) e tinha virado dúvida para a estreia na Série C do Brasileiro.

Recuperado do incômodo, o meia participou da atividade comandada por Geninho visando o jogo contra o Remo, sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém.

O técnico mais uma vez aprimorou a finalização dos jogadores do elenco rubro-negro. Recém-contratado, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni ficou mais uma vez de fora das atividades. Com dor muscular, ele seguiu com o tratamento de fisioterapia e não deve ficar à disposição para o confronto com o Remo.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (7), quando realiza o último treino em Salvador antes da viagem para Belém, que ocorrerá à tarde.