Recuperando-se de lesão, Edcarlos desfalca o Vitória em Juazeiro

O técnico Marcelo Chamusca ganhou um problema para montar o time do Vitória que encara a Juazeirense, domingo (24), às 17h, em Juazeiro, pelo Campeonato Baiano. Em processo de recuperação após sofrer lesão na região posterior da coxa direita, o zagueiro Edcarlos está fora da partida.

Capitão e artilheiro do Leão com três gols na temporada, o zagueiro de 33 anos está em fase de transição para o campo e por isso não vai viajar com a delegação para o interior do estado. Edcarlos se machucou durante o empate por 1x1 com o Ceará, pela Copa do Nordeste. Sem ele, a tendência é que o sistema defensivo seja formado por Thales e Ramon.

Outro que está fora da partida contra o Cancão de Fogo é o centroavante Cléber. Ele recebeu cartão vermelho no empate em 2x2 com o Bahia de Feira e vai cumprir suspensão.

Com portões fechados, o técnico Marcelo Chamusca comandou mais um treino na tarde desta quinta-feira (21), na Toca do Leão, de olho no duelo pelo estadual. Com um jogo a menos, o Vitória é vice-líder, com os mesmos 11 pontos do líder Bahia e do Bahia de Feira. O time volta aos trabalhos sexta-feira (22), quando Chamusca divulgará os jogadores relacionados para o duelo.

Walisson Maia se despede

O zagueiro Walisson Maia se despediu do elenco rubro-negro nesta quinta-feira. Recuperado de cirurgia no púbis, o jogador vai ser devolvido ao Coritiba, time com o qual tem contrato.