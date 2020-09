Recuperar a confiança dos pais é o desafio das escolas

Volta às aulas

Os cuidados do poder público em relação ao retorno das crianças às aulas presenciais reflete uma preocupação dos pais soteropolitanos sobre o assunto. O desafio para as instituições de ensino é que quase metade deles, 40%, já cogitou paralizar os estudos dos filhos este ano e 60% se dizem receosos em relação ao retorno mesmo em 2021, segundo a nova etapa da pesquisa Shopper do Amanhã, da Youpper Insights com apoio da ATcom Comunicação Corporativa. As preocupações dos pais com a escola vão desde a perda da aprendizagem, passando pela formação dos professores para o ensino à distância, até a falta de recursos , já que muita gente perdeu o emprego ou está ganhando menos. Para o coordenador da pesquisa, o publicitário Diego Oliveira, é preciso reinventar o modelo escolar para que ele se torne mais atraente e mais conectado com o que o estudante precisa. “Isso envolve uma mudança grande na estrutura da oferta. Diferentes escolas poderão oferecer diferentes itinerários. Precisa realocar profissionais e redistribuir as turmas”, afirma.

Consumo das famílias

Após três meses de queda, a intenção de consumo das famílias registrou uma ligeira alta, de 0,8%, em agosto. O IGF, medido pela Fecomércio-BA, ainda está 40,6% abaixo do registrado no início da pandemia. As maiores altas foram do item Perspectiva Profissional, de 6,8%, atingindo os 67,7 pontos. A análise da Fecomércio-BA é que os dados oficiais de emprego têm melhorado mês a mês e podem criar um cenário a médio e longo prazos de mais esperança. Contudo, na avaliação atual, o cenário ainda é preocupante.

Olho no mercado

De olho no mercado nordestino, a Nívea, marca alemã do grupo Beiersdorf, lançou esta semana uma campanha digital para se aproximar das consumidoras da região. As peças foram desenvolvidas por cinco artistas locais – na Bahia, Suzane Lopes (@movimento1989) foi a convidada da multinacional presente em mais de 200 países e desde 1914 no Brasil. A Bahia é considerada estratégica pela empresa – de toda a região Nordeste, é o maior estado quando se trata de mercado de beleza. Por aqui, a Nívea cresce 24,8% – acima da média da região, de 23,5%. Confira em bit.ly/Nivea100anos a campanha desenvolvida pela agência Isobar.

Semana Brasil

Desde ontem, o Shopping Bela Vista oferece descontos de até 70%, como parte da Semana Brasil, que prossegue até o 13 de setembro. Com adesão de 80% dos lojistas, a expectativa é positiva para a promoção. “A Semana Brasil traz uma oportunidade nova de estimular os negócios depois de um longo período com o shopping fechado", afirma o superintendente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida.

Novas lojas

Malas, croissants, almofadas, canecas, tortas, massas e grelhados são algumas novidades do mix de produtos do Salvador Shopping Online, plataforma digital do centro de compras. Já são mais de 60 opções de lojas. No formato marketplace, o Salvador Shopping Online oferece ao público a vantagem de realizar compras em diversas lojas num único pedido e com frete grátis.

Nagen

Na contramão do mercado, a Nagem, abre a sua sétima loja na Bahia, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19. A unidade fica no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, e soma-se às outras 46 operações da empresa.

Conta digital

A pandemia impulsionou a busca pelos serviços digitais entre os clientes da TIM. De abril a junho, 13% do público mudou para a conta digital. Agora, com a greve dos Correios, a empresa recomenda aos outros que acessem os serviços para manter o serviço em dia.