Redação nota 1000 do Enem na Bahia cita Globo, Chaplin e nazismo; leia na íntegra

Nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, o estudante baiano João Pedro Silva Bonfim tem um orgulho para colocar no currículo. Na Bahia, dos 395.437 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 somente ele conseguiu obter nota 1000 na prova de redação. No resto do país, apenas outros 52 estudantes obtiveram essa nota dos quase 5 milhões de canditados que se inscreveram no exame. (Leia texto na íntegra abaixo)

Minas Gerais foi a unidade federativa com mais estudantes com notas 1000, 13 ao total - dos quais 10 foram mulheres.Ao total, 16 estados tiveram estudantes com a nota máxima na redação. Do Nordeste, apenas Sergipe e Maranhão não tiveram representantes na lista. O Ceará e Rio Grande do Norte lideram o ranking regional com seis alunos.

Morador de Vitória da Conquista, sudoeste do estado, o jovem de 19 anos é um amante das letras, sobretudo da gramática, e sonha em ser médico. Por isso, sua vida tem sido dedicada aos estudos, com maior foco na Redação e nas Ciências Naturais.

No Enem, a nota da média geral de João Pedro foi de 755, que pode subir ou diminuir na busca por uma vaga em curso de Medicina em instituições de todo o país, já que o peso das notas varia de acordo com os critérios utilizados por cada instituição de ensino.

“Estou esperançoso de conseguir uma vaga, mas vai depender desses critérios”, comentou João Pedro, que no momento está focado nas provas do vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), nos próximos dias 2 e 3 de fevereiro.

“Com o curso de redação, onde fiquei de fevereiro a dezembro, fiz textos uma vez por semana e, antes disso, fazia pesquisas variadas sobre o tema, com opiniões às vezes até contrárias, de modo que me favorecia a uma compreensão melhor”, contou.

Mas nada de exagero: “Faço no máximo uma redação por semana. Tem gente que faz de três a quatro, não acho que dá certo. Prefiro focar na qualidade que na quantidade de redações. Melhor pesquisar mais sobre o tema e, depois, escrever”.

No Enem de 2019, o tema da Redação foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”, com trechos de textos de apoio, como do artigo “O que é cinema”, de Jean-Claude Bernardet; do texto “O filme e a representação do real”, de C.F.Gutfreind; e ainda do infográfico do periódico “Meio e a Mensagem” sobre o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema, e trecho do texto “Cinema perto de você”, da Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Leia a reprodução da folha de rascunho da redação. O texto pode ter sido modificado na folha definitiva da prova.

O cinema surgiu como um mecanismo de registro de momentos e tinha um cunho científico, mas, pouco antes do início do século XX, foi apresentado ao mundo como uma arte, além de ser um entretenimento e, ao longo dos anos, ganhou forte repercussão internacional. Foram representados em vídeo personagens famosos, como Mickey Mouse, o Batman, o Superman, entre outros, que conseguiram grande sucesso ao redor do mundo. Apesar disso, o cinema evoluiu e hoje não é apenas uma forma de diversão para as massas, mas também um meio que expõe visões de mundo e consegue formar opiniões de grande valor. Assim, devido aos seus muitos benefícios, é imprescindível que seja democratizado o acesso ao cinema no Brasil.

O cinema cumpre um importante papel de conscientizar as pessoas. O filme "O grande ditador", de Charles Chapllin, por exemplo, traz consciência a respeito do preconceito contra os judeus, pois retrata a Alemanha por volta de 1940, época em que era dominada por um regime nazista, o qual pregava o antisemitismo.

Esse filme também apresenta um contexto que se assemelha ao cenário político atual no Brasil, já que retrata a opressão de um governo ditatorial, fenômeno cujo conhecimento é muito importante na contemporaneidade, uma vez que grupos que defendem o autoritarismo e outras medidas antidemocráticas têm surgido e ganhado espaço no território nacional. Desse modo, os filmes têm grande peso na conscientização do povo brasileiro acerca de problemas, como o preconceito e ameaça à democracia.

Além disso, a sétima arte, como é chamada o cinema, funciona como uma importante fonte de informações. Os documentários, filmes que, como sugere o nome, documentam períodos, acontecimentos históricos e contextos geopolíticos são de extrema importância para a construção de opiniões por parte dos brasileiros. O documentário "Brasil, um país violento", da Rede Globo, como exemplo, traz dados relevantes sobre a violência no país e captura a atenção dos espectadores devido à dramaticidade das cenas. Dessa maneira, os documentários conseguem unir a beleza da arte à transmissão de informação; são, pois, indispensáveis à nação brasileira, haja vista que contribuem sobremodo para a formação do pensamento crítico nacional.

Portanto, em vista da grande relevância que essa arte possui, o governo brasileiro e os shoppings (locais onde os filmes em sua maioria são exibidos), em parceria, devem fornecer universal e democraticamente, cinemas aos brasileiros, principalmente nas zonas rurais, nas tribos indígenas, que queiram acesso aos filmes, nas periferias das cidades e nas favelas, visto que essas áreas foram, historicamente, deixadas à margem da sociedade durante muitas décadas. Tal ação deve ser feita por meio do estabelecimento de salas de cinema próximas a esses lugares. Essas salas, por sua vez, precisarão ter seus ingressos parcialmente custeados pelo governo, de modo a baratear o acesso dos mais pobres às obras cinematográficas. Isso será realizado para que, como consequência, todos os habitantes da nação, ricos ou pobres, tenham acesso digno a essa tão importante forma de arte. Ao fazer isso, o Brasil conseguirá, por fim, democratizar o acesso aos filmes.

Na Redação, cujo rascunho foi cedido com exclusividade ao CORREIO, João Pedro fez uma abordagem histórica do surgimento do cinema como entretenimento e arte, e destacou que, com o passar dos anos, virou também uma importante plataforma para disseminar informações e formar opinião.

João Pedro possui um ritmo de estudos intenso e dedica a maior parte do tempo aos assuntos de Redação, Biologia, Química e Física – as outras disciplinas, sobretudo de Ciências Humanas, consegue absorver com mais facilidade, mesmo sem tanto empenho.

A dedicação às disciplinas que gosta é tanta, que ele resolveu fazer cursos específicos. Por isso, conseguir a nota máxima na Redação foi consequência de muita pesquisa sobre atualidades e assuntos variados.

João Pedro também teve boa formação dos ensinos Fundamental e Médio, ambos cursados no Colégio Sacramentinas - um dos mais conceituados da rede privada de Vitória da Conquista.

Clique em cima da imagem para ampliar e ler o rascunho da redação nota 1000 escrita por João Pedro:

Foto: Acervo Pessoal