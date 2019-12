Rede Bahia apresenta gestores e novos projetos ao mercado

A Rede Bahia apresentou, nesta quarta-feira (4), ao mercado publicitário, algumas das novidades que as empresas do grupo vão lançar no ano de 2020, em evento que aconteceu na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo.

Entre as novidades, um dos destaques é o Simulcast, ferramenta através da qual os telespectadores poderão assistir toda a programação da Rede Bahia de Televisão ao vivo, incluindo os telejornais locais, na sua plataforma preferida, seja ela a TV ou o Globoplay - o serviço de streaming da Globo.

Na ocasião, foram apresentados o novo diretor presidente da Rede Bahia, Paulo Cesena, e o novo diretor de programação das emissoras de televisão do grupo, Carlyle Ávila. “A gente enxerga a Rede Bahia hoje como uma empresa cheia de projetos, cheia de inovação e com a convicção de que o sucesso desse projeto só se dará através da parceria com nossos clientes e parceiros do mercado publicitário” afirmou Paulo Cesena.

Ele também aproveitou o momento para reforçar o desejo do grupo: “Fazer com que o povo baiano se sinta representado e enxergue na Rede Bahia o grande canal de comunicação e celebração do seu sucesso”, completou.

Já Carlyle Ávila destacou que reunir o mercado foi a melhor forma de discutir a comunicação, que vive um cenário de mudança permanente, que deve seguir pelos próximos anos. “Acho que discutir esse futuro com todo mercado publicitário de Salvador é uma oportunidade única da gente começar um processo de construir junto, fazer junto, entender esse mercado e faz uma boa comunicação para o telespectador, para o cidadão, porque ele é nosso principal cliente”, disse Carlyle.

Para Renata Correia, diretora e acionista do CORREIO, o evento foi o momento de celebrar junto com o mercado as conquistas de 2019 e se preparar para falar das novidades que virão.

“A Rede Bahia acredita muito no ano de 2020. Sabemos que quando apresentamos novidades para o mercado, as oportunidades vêm junto com a gente. Teremos com certeza um ano de muito sucesso”, finalizou.

Renata Correia (Betto Jr./CORREIO) Paulo Cesena, novo diretor presidente da Rede Bahia (Betto Jr./CORREIO) Renata Correia, diretora do CORREIO, com Paulo Cesena (Betto Jr./CORREIO) Carlyle Ávila é o diretor de programação de televisão da Rede Bahia (Betto Jr./CORREIO) Renata Correia, diretora do CORREIO, com a publicitária Vera Rocha (Betto Jr./CORREIO)

Apresentadora Camila Marinho compareceu ao evento

(Foto: Reprodução/Instagram)

*Colaborou o colunisa Rafael Freitas