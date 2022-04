Rede Bahia monta programação especial no World Creativity Festival 

O World Creativity Festival vai reunir, entre os dias 20 e 22 de abril, na Avenida da França, no bairro do Comércio, profissionais de diversas áreas, e o time da Rede Bahia estará presente em painéis com grande relevância regional. Além da capital baiana, o evento será realizado em outros pontos do mundo durante o maior festival internacional que trata do exercício da criatividade.

Tecnologia Black, Gastronomia Ancestral, Cidade da Música e a presença da Bahia na teledramaturgia brasileira são os temas das rodas de diálogo que contarão com a participação de repórteres e apresentadores da afiliada baiana da Rede Globo. As temáticas foram escolhidas a partir de assuntos que são tratados na programação da TV e que têm forte ligação com o povo baiano.

Luana Souza, Aldri Anunciação, Luana Assiz e Pablo Vasconcelos farão a mediação das discussões. O Diretor de Programação da Rede Bahia, Carlyle Ávila, destaca que a participação do grupo no evento vem para reforçar a importância dada pela emissora às temáticas que são a essência da Bahia.

Confira a programação das mesas com os profissionais da Rede Bahia:

21/04, às 17h - Cidade da Música - Mediação: Luana Assiz - Convidados: Larissa Luz, Margareth Menezes e Rachel Reis | Local: Doca 1

21/04, às 19h - Gastronomia Ancestral - Mediação: Luana Souza - Convidados: Solange Borges, Tadeu Nonato e Aline Guedes | Local: Doca 1

22/04, às 10h - Tecnologia Black - Mediação: Aldri Anunciação - Convidados: Antonio Pita, do Diáspora Black; Arthur Lima, do Afro Saúde; Karine Oliveira, da Wakanda Educação | Local: Hub Salvador

22/04, às 18h - A Bahia na teledramaturgia brasileira - Mediação: Pablo Vasconcelos – Convidados: Elísio Lopes, Aldri Anunciação e Jackson Costa | Local: Doca 1

Exposição Panela de Bairro

Ao longo de sete anos, o quadro ‘Panela de Bairro’ recebeu 10 milhões de votos. Para celebrar este marco, uma exposição sensorial estará aberta para visitação durante o World Creativity Day. A proposta é que a gastronomia baiana expressa nas imagens aproxime ainda mais o público do evento. Ao todo, 25 fotos vão compor a mostra, que estará no Porto de Salvador. As imagens estarão abertas para voto popular, no portal g1 Bahia, onde serão eleitas as favoritas do público. Quem estiver no evento poderá votar no local, onde serão disponibilizados tabletes para os visitantes.

Feira da Sé

Realizada pelo Instituto ACM, a Feira da Sé já é tradição no Centro Histórico de Salvador e durante o World Creativity Day ela levará expositores de moda, artesanato e gastronomia para o espaço da Doca 1. A Feira acontecerá durante os três dias do evento.

Evento

World Creativity Day foi criado no Brasil em 2014, ainda antes da data estabelecida pela ONU, numa idealização portanto visionária de Lucas Foster, um dos maiores especialistas brasileiros em economia criativa. Tornou-se o maior evento colaborativo de criatividade do mundo, espalhando-se em 2022 por cerca de 120 cidades ao redor do mundo, com mais de 1.500 atividades presenciais e online agendadas. O Brasil é país central neste grande evento, com a participação de 92 cidades de todas as regiões entre os dias 20 e 22 de abril, de forma simultânea, através do engajamento de milhares de agentes que incluíram suas comunidades nesta rede colaborativa internacional. Mais informações e a agenda completa estão em www.worldcreativityday.com.