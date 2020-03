Rede Bahia promove mutirão com serviços de saúde, serviços e lazer na Ribeira

Acontece neste sábado (7), das 9h às 16h, um mutirão com serviços, atividades e oficinas promovidos pela Rede Bahia. O evento será no Mercado Iaô (Praça General Osório, número 33), que fica no bairro da Ribeira, em Salvador.

A programação contará com diversos espaços, que abrigarão diferentes atividades. No Espaço Saúde, o público receberá atendimento nas áreas de oftalmologia, nutrição, psicologia, aferição de pressão arterial e glicemia. Já no Espaço Beleza, acontecerão oficinas de automaquiagem e design de sobrancelhas.

Um dos que deve receber maior movimentação do público é o Espaço Cidadão, onde será possível agendar serviços do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) e assistir a palestras sobre empreendedorismo feminino e violência doméstica. Uma feira de artesanato e oficinas de bordado, tiara, bijuteria e amarradinho também acontecerão no espaço.

Alem disso, há ainda o Espaço Movimento terá um show da banda Didá, além de aulas de Fit Dance, kangoo jump e zumba, e uma feira gastronômica com food trucks, no espaço Rango na Praça.

SERVIÇO

O quê: Projeto Rede Bahia na Praça

Onde: Mercado Iaô (Praça General Osório, 33, Ribeira)

Quando: 7 de março, das 9 às 16 horas