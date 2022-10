Rede de cafeterias Starbucks anuncia segunda unidade em Salvador

Após o anuncio da chegada da cafeteria Starbucks em Salvador, no Shopping da Bahia, a cafeteria vai ganhar mais uma unidade na capital baiana, desta vez no Shopping Barra, prometendo trazer ainda mais sabor e temperatura ao verão baiano.



“Mais uma grande marca reconhecida internacionalmente chega ao Shopping Barra, tornando o nosso mix cada vez mais diferenciado. Ficamos felizes por termos sido escolhidos para dar continuidade ao processo de expansão da marca aqui na Bahia e já podemos comemorar oficialmente a sua chegada no Barra, para alegria dos fãs da marca”, nos disse André Podhorodeski, superintendente do centro de compras.

Os clientes poderão apreciar cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino®, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo.



Na nova loja, localizado no L1, também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks® Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.



Leia mais notícias no Alô Alô Bahia