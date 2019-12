Rede FTC fecha 2019 com expansão e de olho no futuro

Enquanto os estudantes desfrutam das férias de Verão, a Rede FTC continua em constante movimento de inovação e expansão, de olho no futuro: a instituição acaba de anunciar a abertura da FTC Camaçari, que será focada no ensino de Direito, com tecnologia de ponta e docentes altamente qualificados para remodelar o ensino jurídico. A outra boa notícia é que a instituição conquistou a autorização da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), do Ministério da Educação, para quatro programas de residência: Medicina da Família e Comunidade, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Área Cirúrgica Básica.

A primeira turma, com oferta de 23 vagas, já está prevista para iniciar em março de 2020. Desta forma, a Rede FTC passa a ser a IES privada a garantir mais programas e vagas de residência médica na Bahia. Todos os residentes receberão bolsas no valor de R$ 3.300 e estarão inseridos na pós-graduação, com os seus benefícios e oportunidades. Trata-se de uma especialização que requer tempo integral. As aulas teóricas acontecerão na UniFTC Salvador; já a prática da residência será realizada em Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Multicentros e Centros de Referência em Atenção Especializada, Unidades de Pronto Atendimento e SAMU-192 e no Hospital Municipal de Salvador (HMS). Para tanto, a Rede FTC firmou parcerias com a Prefeitura Municipal de Salvador, com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

“Durante o período da Residência Médica, os alunos são acompanhados de perto por uma equipe de preceptores altamente qualificados. Um dos diferenciais dos programas oferecidos pela Rede FTC é justamente que preceptoria estará presente em cada um dos campos de estágio, assistindo os residentes ao máximo, além de lhes serem garantidos acesso a toda a infraestrutura acadêmica da Rede para realizar sua formação complementar” Washington Abreu, coordenador da Comissão de Residência Médica da UniFTC

Prática da residência médica será realizada em unidades de saúde

Conquistas e inovação

O ano de 2019 foi um marco na história da Rede FTC: além de completar 20 anos de fundação, expandiu, consolidou-se como uma instituição de ensino superior de excelência e obteve os melhores resultados nas avaliações do MEC. Os Centros Universitários Paralela, Feira de Santana e Vitória da Conquista tiveram conceito 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala de 1 a 5. Além disso, 15 cursos da Rede receberam notas 4 e 5 no Conceito Preliminar de Cursos (CPC).

Inovação é a palavra que rege a atuação da Rede FTC em prol da educação e da formação de novos profissionais e é aí que estão muitos dos seus investimentos. Prova disto foi a instalação, já no primeiro semestre, na Unidade FTC Paralela, do Instituto de Odontologia das Américas (IOA) para a prática de procedimentos de odontologia; e do Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC), o primeiro no Brasil a possibilitar a aplicação da técnica americana para treinamento de processos cirúrgicos em cadáveres frescos - uma metodologia muito avançada que preserva as características do corpo humano, levando o estudante a atuar em circunstâncias muito semelhantes à realidade. Vale ressaltar que esses laboratórios são inéditos no Norte-Nordeste.

Expansão no interior

Desde o mês de agosto, a faculdade Unesulbahia, que tem uma trajetória de 20 anos de educação no extremo Sul da Bahia, foi adquirida pela Rede FTC. Localizada entre Eunápolis e Porto Seguro, a unidade passou por completa modernização das instalações e capacitação da equipe de docentes. Na mais recente visita de representantes do MEC, com o objetivo de avaliar sua estrutura e o projeto para um curso de Medicina, a faculdade obteve nota máxima e agora aguarda a publicação da portaria ministerial para abrir as inscrições para o vestibular. Foram autorizadas 120 vagas anuais.

“Esse movimento de integrar uma das maiores redes de educação do país representa um enorme ganho de qualidade em todos os aspectos. Desde a implantação de novos cursos à modernização dos processos de ensino e aprendizagem, como a utilização de técnicas como a simulação realística; a implantação da biblioteca virtual; além de outros aspectos que a Rede FTC implantará na Unesulbahia dentro de alguns meses” Álvaro Camilo, diretor da unidade

A nota máxima do MEC para as instalações é fruto de um grande investimento realizado na Unesulbahia por parte da Rede FTC. De acordo com Álvaro, o expressivo ganho vai desde a ampliação do sinal de internet - o que proporcionou melhores práticas para professores, e também mais possibilidades de estudo para os alunos - aos novos laboratórios de aulas práticas, que foram construídos, além da completa reforma que aconteceu na biblioteca, que agora conta com acervo de livros on-line, bem como novas salas de estudo em grupo.

“Novas metodologias de ensino estão sendo implantadas com a utilização de equipamentos de última geração como, por exemplo, a mesa tablet e os simuladores. Outra grande mudança será a migração para um novo sistema acadêmico, que proporcionará aos discentes e docentes mais recursos para suas atividades, além de maior agilidade nos serviços. A sala dos professores foi totalmente remodelada, contando agora com uma melhor estrutura para as tarefas acadêmicas e também para descanso, atividades de integração e lazer entre os mesmos. Criamos, ainda, o Centro de Carreiras, que é de vital importância para o acompanhamento dos nossos egressos”, elenca o diretor.

Por fim, preocupada em garantir melhor experiência aos alunos, a Unesulbahia está implantando nova ouvidoria e melhorando os processos de atendimento da central de atendimento ao aluno. Todas essas mudanças culminam em um movimento de melhora para a faculdade e para a toda a macrorregião na qual ela está inserida.

