Rede FTC incentiva empreendedorismo dos alunos

Um aplicativo para melhorar e desburocratizar, em vida, o processo de doação de órgãos. Esta foi a solução que vai representar a unidade FTC Paralela na final da Maratona de Ideias da RedeFTC, que será realizada no dia 22 de novembro, em Salvador. “A nossa proposta é salvar vidas em vida, já que, geralmente, temos a doação de órgãos muito depois da morte. A intenção é viabilizar e facilitar o processo para quem quer ser um doador”, resume a estudante de Engenharia Civil Aline Cerqueira, que desenvolveu a ideia do aplicativo Save Life, ao lado dos colegas de curso Juliana Maia e Vilobaldo Oliveira.

Outras oito propostas empreendedoras com o objetivo de beneficiar a sociedade também foram apresentadas na primeira etapa realizada no último sábado (26), na unidade Paralela, como parte da 5ª Semana de Tecnologia e Ciências (SETEC) da instituição de ensino. As soluções foram trabalhadas dentro das áreas de saúde, cultura e sustentabilidade.

Em Salvador, a equipe vencedora apresentou uma proposta de aplicativo para facilitar a doação de órgãos (Foto: Eduardo Freire)

Para participar da Maratona de Ideias não precisava ser de um curso específico. A ideia era justamente ter equipes mistas para cumprir o objetivo de trocar conhecimento durante o processo criativo dos trabalhos.

“A proposta da Maratona de ideias é fazer com que os alunos se reúnam com colegas de outras áreas, permitindo visões diferentes sobre a comunidade que estão inseridos, para pensar em soluções que hoje ajudem na nossa sociedade”, ressalta Fabrício Oliveira, coordenador do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (NITE) da Rede FTC.

A equipe que ficou na segunda colocação apresentou uma proposta de redução nos impostos para quem descartar corretamente os resíduos (Foto: Eduardo Freire)

Participação

Foram cerca de seis horas de imersão com ajuda de mentorias de especialistas das áreas trabalhadas. Os 40 participantes foram divididos em nove grupos de até cinco pessoas. Participaram 37 alunos da FTC, além de três estudantes do ensino médio do Instituto Dom de Educar e da Escola Estadual Dois de Julho.

Eric Pereira Santos, 17 anos, é um dos dois estudantes do ensino médio da Escola Estadual Dois de Julho que participaram da iniciativa. Ele soube da Maratona de Ideias por meio de uma professora e se inscreveu com objetivo de viver novas experiências e aumentar sua bagagem de conhecimento. “Muito legal estar aqui e ainda mais por estar em uma equipe que me ajudou bastante, que já são alunos da universidade e pôde me passar seus conhecimentos”, conta o aluno que, juntamente com seu grupo, apresentou uma proposta de aplicativo para facilitar o acesso de pessoas com problemas mentais a profissionais da área de Psicologia.

O estudante do ensino médio, Eric Santos, e o aluno de Engenharia Ambiental e Sanitária da FTC, Luan Gonçalves (Foto: Eduardo Freire)

O coordenador do NITE, Fabrício Oliveira, afirma que o convite aos alunos do ensino médio era de justamente fazer este intercâmbio de conhecimento entre os participantes: “Entendemos que o nosso papel é de também movimentar a sociedade. Então, queremos que estes alunos tenham a experiência de estar em contato com alunos do ensino superior, além de se sentirem responsáveis pela mudança na sua cidade”, completa.

“Ofertaremos a estes alunos a oportunidade de amadurecimento, dentro da faculdade, das ideias apresentadas. Em um processo de mentoria e incubação de ideias, teremos professores que os auxiliarão e queremos muito que as propostas vinguem e se transformem em negócios” Fabrício Oliveira, coordenador do NITE





Segunda etapa

Além da capital baiana, alunos de outras cinco unidades da FTC (Petrolina, Juazeiro, Vitória da Conquista, Feira de Santana e São Paulo) também participam da Maratona de Ideias, que teve como tema Eu Movimento a Minha Cidade. O grupo campeão de cada cidade irá apresentar sua proposta na 2ª e última etapa do projeto, que será realizada no dia 22 de novembro, em Salvador, com a presença de diretores compondo a mesa de jurados.

Com a terceira colocação, a equipe Céu Azul apresentou solução para ajudar pessoas com depressão (Foto: Eduardo Freire)

Como estímulo aos participantes que trabalharam em soluções para resolver problemas sociais em diversas áreas, o grupo vencedor da 2ª etapa da Maratona de Ideias da FTC vai ganhar um smartphone. Já os integrantes dos grupos que ficarem na segunda e terceira posições ganharão smartwatchs (relógios inteligentes) e headphones (fones de ouvido), respectivamente.

Foram formadas nove equipes de até cinco pessoas na Maratona de Ideias da FTC, em Salvador (Foto: Eduardo Freire)

“Queremos que os nossos alunos saiam da faculdade com muito mais que um canudo na mão. O desejo é que eles saiam da faculdade com um negócio, preparados para enfrentar o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e aptos a atuar nele”, completa Fabrício Oliveira.

Estímulo à inovação, tecnologia e empreendedorismo

A Maratona de Ideias é uma realização do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, que está em operação na Rede FTC há um ano e atua em cada unidade do grupo com um coordenador - professor responsável pela organização e promoção de palestras, oficinas, bate-papos e workshops durante todo o período letivo.

Os estudantes contaram com mentorias de profisisonais de diversas áreas (Foto: Eduardo Freire)

Karina Leite, que é coordenadora do NITE na Unidade Paralela, ressalta que o núcleo fomenta o uso da tecnologia, da inovação, promovendo o empreendedorismo entre os alunos: “O papel de NITE é muito importante. Além da Maratona de Ideias, nós realizamos outros eventos para fomentar as ideias dos alunos”.

O perfil inovador do Hackathon da Nasa, o maior do mundo, está na lista de eventos promovidos pelo NITE. Entre os dias 18 e 20 de outubro, 133 participantes estiveram no campus da FTC Feira de Santana para apresentar soluções para desafios que iam desde a vida na terra aos mistérios do espaço. Foi a primeira vez que a competição foi realizada na cidade. Duas equipes locais foram escolhidas para uma avaliação global pelo escritório central da agência espacial americana.

