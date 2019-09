Rede Mulher, Google e Apae capacitam mulheres

O programa Ela Pode, desenvolvido pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora com apoio do Google, vai capacitar, gratuitamente, 40 mulheres com deficiência ou familiares de pessoas com deficiência, preferencialmente usuárias dos serviços da Apae Salvador. A capacitação acontecerá de 23 a 26 de setembro, mas as inscrições devem ser feitas até o dia 13. No curso, serão abordados conteúdos sobre liderança, comunicação, networking, marca pessoal, ferramentas digitais, negociação e finanças. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (71) 3310-5414.

PGE abre 25 vagas

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) abriu 25 vagas temporárias de analista de procuradoria – área de atuação de apoio calculista. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site selecao.ba.gov.br, até a próxima sexta-feira, dia 13.

Biblioteconomia

Termina segunda-feira o prazo de inscrições para a seleção pública do Conselho Regional de Biblioteconomia. São 20 vagas (1 efetiva e 19 cadastro reserva) para o cargo de bibliotecário fiscal. Inscrições: http://www.quadrix.org.br. O salário é de R$ 2.235,55, acrescido de benefícios: auxílio-alimentação, no valor de R$ 550, por mês, plano de cargos e salários e vale-transporte. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.