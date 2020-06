Rede municipal de Salvador vai distribuir chips para alunos e terá aulas na TV

As aulas abertas para alunos da rede municipal de ensino começam a ser transmitidas pela TV aberta em Salvador a partir do dia 30 deste mês. Serão dois canais exclusivos para a Secretaria de Educação. O conteúdo das aulas já está sendo gravado, informou nesta segunda-feira (22) o prefeito ACM Neto.

Para Neto, a expectativa é que o ano escolar seja salvo. "Espero que a gente não precise cancelar o ano letivo de 2020, vamos conseguir assegurá-lo. A ideia é que haja um calendário modificado, com sacrifício das ferias e invadindo o ano de 2021. Nosso objetivo é não sacrificar o ano de 2020", diz.

Os canais com as aulas terão conteúdo diferente de acordo com os horários. Um deles terá aulas para o 6º ano pela manhã e 7º ano pela tarde (4.2) e outro com aulas para o 8º ano de manhã e 9º ano à tarde (4.3). Alunos da Educação de Jovens e Adultos II (EJA II) também terã acesso.

Batizado de Escola Mais Digital, o projeto ainda vai entregar chips com pacotes de dados para alunos do Ensino Fundamental II e EJA II. Serão 33 mil chips, que só permitirão acesso ao conteúdo pedagógico disponibilizado. Os gestores escolares receberão tablets e chips para administrar o conteúdo e acompanhar a operação.

As medidas incluem ainda disponibilização de livros para alunos e professores dos anos finais do Ensino Fundamental através da instituição Árvore dos Livros. Eles receberão login que dá acesso a um acervo com mais de 30 mil títulos.

Há também uma medida de acolhimento para alunos, famílias e profissionais durante o isolamento e no retorno às atividades. O serviço ficará disponível em 23 espaços nas 10 gerências regionais e será um espaço para falar de saúde mental, com atividades pedagógicas, de psicologia e serviço social envolvendo 30 profissionais e 500 estagiários. Serão beneficiados 143 mil alunos e 12 mil profissionais da rede municipal.

Na coletiva on-line, Neto falou novamente sobre a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub. "É ruim (ficar sem ministro), isso atrapalha bastante, acho que o Weintraub já foi tarde, acabou trazendo muitos problemas para o Brasil, jamais poderia te assumido a área da Educação, é preciso alguém muito habilidoso", avaliou. O substituto de Weintraub ainda não foi escolhido.

Por decreto, as escolas municipais e particulares de Salvador estão fechadas desde março.