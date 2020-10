Rede municipal deve ganhar 12 novas escolas até o final do ano, diz ACM Neto

Salvador vai ganhar 12 novas escolas municipais até o final de 2020, garantiu o prefeito ACM Neto (DEM) nesta terça-feira (13), durante o anúncio da reconstrução da Escola Municipal Elisa Saldanha, na Praça Regina Guimarães, em Fazenda Grande III.

A escola funcionava numa estrutura pré-moldada, que é temporária. Durante os 8 anos de gestão, o prefeito demoliu e reconstruiu 42 unidades deste tipo.

"Não dá pra esperar uma educação de qualidade em um equipamento desse. Com problemas na rede elétrica, problemas hidráulicos, cheio de goteira. Quando chegamos, há 8 anos, tínhamos 42 escolas assim e, hoje, com muito orgulho, posso dizer que todos elas deixam de existir para dar lugar a uma estrutura permanente e com uma infraestrutura melhor", afirmou.

"Posso assegurar aos moradores da Fazenda Grande III que os seus filhos poderão estudar em uma escola que não deixa a desejar nada para as escolas particulares de Salvador, seja em infraestrutura ou em qualidade de ensino", completou.

O prefeito também fez um balanço de sua gestão na educação do município durante os dois mandatos.

"Os desafios da educação não se resolvem em quatro ou oito anos. Mas podemos verificar um avanço no ensino público de Salvador. Nós somos a cidade que mais expandiu as vagas para educação infantil. Há muito ainda para ser feito e para melhorar. Mas é claro que demos um grande passo e mudamos a realidade do ensino público da nossa cidade", avaliou.

"Antes de deixar a prefeitura, ainda vamos inaugurar 12 novas escolas na cidade. Isso prova o tamanho do investimento e do cuidado que temos com a educação em Salvador", disse.