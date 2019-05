Rede Nordeste lança live de notícias no Facebook nesta quarta; assista

Conexão Nordeste será o primeiro programa da rede composta pelo jornal CORREIO em parceria com O Povo, do Ceará, e Jornal do Commércio, de Pernambuco.

No final da tarde desta quarta-feira (15), jornalistas dos três veículos fizeram parte da transmissão ao vivo que tratou sobre os protestos nacionais contra os cortes na educação. Assista!

A partir de agora, o programa acontecerá quinzenalmente nas redes sociais dos jornais envolvidos.

Os temas comentados serão de interesse dos três estados e poderão ser escolhidos baseados no assunto mais falado da semana.

Cada jornal envolvido terá um repórter especialista no tópico para explicar aos espectadores o contexto das matérias.

A Rede Nordeste existe desde 2018 e visa o compartilhamento de informações e conteúdos entre os grupos de comunicação. Com a integração, é possível que os leitores tenham acesso a matérias apuradas sobre os estados vizinhos. Os veículos repercutem os assuntos em uma perspectiva regional.

