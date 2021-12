Rede SAC funcionará com horários especiais no período de fim de ano; veja

A Rede SAC altera o funcionamento dos postos durante o período de fim de ano. Na próxima sexta-feira (24), véspera de Natal, o atendimento será suspenso em toda a Rede SAC no Estado, com exceção para as três carretas do SAC Móvel que estão em Medeiros Neto, Itamaraju e Prado, no extremo sul da Bahia. Estes pontos funcionarão normalmente das 08h às 17h. Já nos dias 25, 31 de dezembro de 2021, além de 1° de janeiro de 2022, todos os postos SAC de Salvador e interior ficam fechados, incluindo as carretas do SAC Móvel.

Atendimento espontâneo – A Rede SAC retomou o atendimento por ordem de chegada, no último dia 03 de novembro, exceto em quatro unidades que funcionam em shoppings na capital (Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping), três na Região Metropolitana (Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho) e duas no interior (Feira II e Conquista II). Estes postos continuam funcionando por hora marcada.

Em atendimento ao decreto estadual, o acesso às unidades da Rede SAC em toda a Bahia está condicionado à comprovação da imunização completa contra a covid-19, seja por meio da carteira de vacinação ou do Certificado Covid, emitido pelo app Conecte SUS, do Ministério da Saúde. Necessário também apresentar um documento com foto. Em caso de dúvida, um FAQ pode ser consultado no www.sac.ba.gov.br.