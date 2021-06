Rede UniFTC oferece atendimento médico gratuito em diversas especialidades

Quem não tem plano de saúde ou condições de arcar com o custo de consultas particulares, normalmente, precisa batalhar e esperar bastante para conseguir ser atendido em postos de saúde da rede pública. A batalha e a demora podem aumentar consideravelmente quando estamos falando de áreas médicas menos comuns, como Hematologia e Nefrologia Pediátrica, por exemplo.

Consultas como essas são oferecidas gratuitamente pelos Centros Integrados de Educação em Saúde (CIES), as clínicas-escola do curso de Medicina da UniFTC em Salvador.

Confira algumas das especialidades com vagas disponíveis nas duas unidades dos Centros:

CIES da Paralela

Pneumologia Pediátrica

Nefrologia Pediátrica

Gastroenterologia Pediátrica

Alergo-imuno Pediátrica

Cardiologia Pediátrica

Infectologista

Nefrologista

Hematologista

CIES da Ogunjá

Cardiologista pediatra

Infectologia

Hematologia

Pneumologia

As consultas acontecem de segunda a sexta, de 7h às 12h e de 13h às 19h30, e aos sábados, de 7h às 12h. É necessário entrar em contato com as clínicas para conferir a disponibilidade e agendar o atendimento.

Demais especialidades

A Rede UniFTC oferece ainda, nas clínicas-escola, consultas gratuitas em outras 20 especialidades para adultos e crianças. Ao todo, são oferecidos cerca de 3,5 mil atendimentos por mês, que são realizados como parte da formação dos estudantes do curso de Medicina do Centro Universitário UniFTC de Salvador. Em cada consulta, os estudantes são supervisionados por médicos especialistas com reconhecimento na comunidade médica.

“O CIES serve à sociedade duplamente. Primeiro, pelo serviço gratuito e de excelência que é oferecido à população, mas também porque é na clínica-escola que o estudante aprende como ser o médico que a sociedade precisa”, declara Alexandre Magno, Coordenador Médico das Clínicas-Escolas da Medicina UniFTC. Médico e também professor, Alexandre ressalta que esta experiência é essencial na formação de profissionais mais humanos e empáticos nos atendimentos de seus pacientes.

Atendimento

Clínica-Escola UniFTC da Ogunjá

Av. Vale do Ogunjá, 232 – Brotas, Salvador – Bahia

Marcação de consulta: apenas por telefone, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30

Telefones para marcação: 71 3276 3377 | 71 3276 1223 | 71 3276 0467 | 71 3276 0529



Clínica-Escola UniFTC da Paralela

Av. Luís Viana, 8812. Paralela. Salvador – BA

Marcação de consulta: apenas por telefone, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Telefones para marcação: 3281 8011 | 71 3281 8155

Marcação via WhatsApp: 71 3281 8045