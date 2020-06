RedeMix entrega doação de 10 toneladas de alimentos a entidades

Dez toneladas de alimentos arrecadadas em campanha da RedeMix começaram a ser entregues nesta segunda-feira (15). A Apae Salvador foi a primeira entidade a receber a doação, recebendo dez toneladas de alimentos não perecíveis e também 300 litros de álcool 70%, entregues na sua sede, na Pituba.

Os alimentos serão destinados às 700 famílias de assistidos da associação que estão em situação de fragilidade social.

O diretor da RedeMix, João Clúadio Nunes, fez a doação ao presidente da Apae, Derval Freire Evangelista. “A Apae Salvador está de portas abertas para atender pessoas com deficiências e seus familiares. Nesse período de pandemia, em que muitas famílias estão com sérias dificuldades, agradecemos muito à RedeMix pela oferta destas doações, para ajudar esta população, que está sofrendo muito com a Covid-19. É um agradecimento maiúsculo, pois o momento é de muito delicado”, disse Derval.

Outras seis toneladas de alimentos e 600 litros de álcool 70% foram entregues à Igreja Nossa Senhora da Luz e ao Centro Espírita Paulo Estevão, também na Pituba.

“Agradecemos a RedeMix por essa ação solidária que vai nos proporcionar continuar ajudando a quem mais precisa, porque a pandemia fez com que aumentasse o número de pessoas em vulnerabilidade. Temos inscritas na casa mais de 200 famílias que ajudamos, fora todas as pessoas que chegam, todos os dias, na casa pedindo alimento, e nós não deixamos sair sem nada, pois a fome mata também”, disse Kátia Farias, presidente do Centro Espírita Paulo & Estevão.

A arrecadação fez parte da campanha de lançamento da nova unidade da RedeMix na Pituba, na Rua Amazonas. A empresa fez uma doação inicial de 4 toneladas de alimentos, mais um quilo sendo doado pela rede a cada compra efetuada na loja - em três semanas, chegou-se à meta de 10 toneladas.

“Estamos muito felizes com a possibilidade de contribuir com estas entidades que estão necessitando de doações, mais do que nunca, neste momento em que vivemos. Isso nos sensibiliza a continuar trabalhando e tentando promover uma rede de colaboração para que possamos passar pelas atuais dificuldades juntos, e ajudando o próximo”, diz o diretor da RedeMix.

Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.