Redemoinho no mar da Pituba intriga população; veja e entenda o fenômeno

"O diabo na água, no meio do redemoinho". A adaptação de uma frase famosa do ‘Grande Sertão: Veredas’ talvez tenha passado pela cabeça de algum passante na orla do Jardim dos Namorados, na Pituba, por volta de 16h30 desta quinta-feira (30): “que diabo é isso?”

De diversos ângulos, e com diversas especulações em torno do que estava acontecendo, o redemoinho com mais de 30 metros de altura foi registrado inclusive de pontos do bairro do Rio Vermelho, distante 5 km.

Foi de lá que a jornalista Ceci Alves fez o registro e comentou o estranhamento: “Apareceu agora, na minha janela, esse estranhíssimo fio de ligação céu-terra. Já se dissipou. Não entendi nada”.

Entenda

De acordo com o meteorologista da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Ricardo Rodrigues, o fenômeno é conhecido como tromba d’água, e normalmente não consegue chegar até o continente. Por isso, não há risco de gerar temporais, ressaca de maré ou algo parecido. A tromba d’água dura no máximo 20 minutos.

Ainda segundo ele, o fenômeno meteorológico se forma sobre o mar capturando a umidade e, ao se deslocar para o continente, vai perdendo força. A maior parte dessas formações surge a partir de nuvens de tempestades que estão sobre o oceano.

“No Brasil, as trombas d’águas não são comuns, contudo algumas vezes as condições climáticas, como temperatura do oceano, pressão atmosférica, umidade e vento, podem favorecer a esse tipo de formação, como aconteceu hoje em Salvador. Contudo elas são de baixíssima previsibilidade”, explica nota da assessoria da Codesal sobre o assunto.

O meteorologista Heráclio Alves explica o risco que existe nesse tipo de situação. "Em relação a perigo, há sim. Nessa situação se houvesse uma pequena embarcação, poderia causar algum acidente", diz. "É um fenômeno que tem movimentos aleatórios, extremamente difícil de se prever". Segundo ele, o nome tromba d'água é dado quando a nuvem toca na água. "Mas quando toca sobre o continente pode ser denominado de tornado", diz, podendo ter diferentes níveis de intensidade.