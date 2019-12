RedeTV! oficializa contratação de Leo Dias para o TV Fama

Após sair do SBT, onde apresentava o Fofocalizando, o apresentador Leo Dias foi oficialmente contratado pela RedeTV! nesta quarta-feira, 11.



Leo Dias será o editor-executivo do TV Fama "responsável por coordenar o projeto que definirá o novo formato do programa", segundo comunicado divulgado pela emissora.



Leo Dias já havia trabalhado na RedeTV entre os anos de 2013 e 2016, como repórter no próprio TV Fama.

O jornalista publicou um desabafo no Instagram sobre sua saúde mental e a carreira profissional no último domingo (8). Compartilhando uma imagem com o significado da palavra 'escravidão', o colunista do portal Uol, conhecido por fazer coberturas em torno do mundo das celebridades, disse que busca a droga para tentar esquecer as dificuldades da vida.

"Está claro para qualquer imbecil que meus últimos meses foram de altos e baixos do meu lado mais obscuro, a droga. Há alguns anos tentando fazer terapia especializada em compulsões, chegamos a conclusão de que os fatores externos profissionais abalam demais a minha saúde mental e me faz procurar a droga", escreveu.

Leo Dias afirmou que uma das razões é a fuga dos próprios problemas. Ele ainda revelou que sua psicóloga disse que a profissão dele - o jornalismo - é insalubre, o que o levou a conduzir a carreira e a vida íntima de uma forma mais leve.

Mas não durou muito. Ele começou a perceber que decepções, como brigas públicas com "pessoas que considerava leais", também lhe faziam mal. Recentemente, o jornalista brigou com a apresentadora Lívia Andrade, com a qual apresenta o Fofocalizando, do SBT, e teve um desentendimento com Anitta, cantora cuja biografia foi escrita por ele no livro Furacão Anitta.

Leo Dias ressalta que sua situação não é culpa de ninguém e conta que resolveu publicar o desabafo porque recebe mensagens diárias de pessoas que se preocupam com ele. "O mais recente alerta veio da Xuxa, que disse que eu estava 'agitado demais'", recorda.



"O que eu quero dizer é que eu cheguei à seguinte conclusão: cansei. E estou velho demais para que esses gatilhos [psicológicos] ainda existam. Estou cansado desse vai-e-vem, desse sobe-e-desce", diz.

Saída do SBT

No fim de novembro deste ano, Leo Dias anunciou pelo Twitter sua saída do SBT. "O SBT acaba de me informar que hoje foi meu último programa. Hoje chegou ao fim definitivamente a minha história no Fofocalizando", escreveu.



Na ocasião, o Estadão contatou o SBT, e a assessoria da emissora negou que Leo Dias tivesse pedido demissão. "Ele continua contratado", informou por telefone, acrescentando que não havia chegado "nenhum comunicado" por parte do apresentador até então.



Posteriormente, Leo Dias alegou que sofreu uma punição da emissora após ter feito críticas à produção: "Fui suspenso do Fofocalizando. Fui reclamar que toda hora cortavam meu microfone, deu nisso. Uma pena [...]. Acho que sou verdadeiro demais para o programa".



"O Fofocalizando é bem maior que eu", afirmou ainda Leo Dias em outro momento, em resposta a uma seguidora.



No dia 27 de novembro, o E+ entrou em contato com a assessoria do SBT e recebeu a seguinte resposta: "Leo Dias pediu demissão, o SBT aceitou e ontem mesmo assinou o documento."



Após sair da emissora de Silvio Santos, o jornalista entrou para a RedeTV!.