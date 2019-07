Redução de concursos federais fortalece ofertas de seleções nos municípios

Órgãos de diversas regiões da Bahia estão oferecendo oportunidades em concursos públicos para diferentes níveis de escolaridade. No total, são 474 vagas com inscrições abertas para o funcionalismo público municipal e estadual nesta semana.

De acordo com o advogado e coach de concursos André Malheiros, essas vagas refletem uma tendência que ficará mais presente: a redução dos concursos federais e o fortalecimento das vagas locais. “Essas oportunidades são excelentes, pois as ofertas são amplas e oferecem todas as garantias almejadas pelos candidatos, como segurança jurídica, estabilidade, remuneração, direitos trabalhistas assegurados e a garantia de que não haverá transferência da cidade escolhida”, diz.

As cidades de Irecê, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, por exemplo, serão cenário para as provas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), que realizou uma correção no edital nº 65/2019, reduzindo em duas vagas e efetivando 34 novos servidores nos cargos técnico-administrativos.

As oportunidades do Concurso IF Baiano são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A contratação - realizada pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais - prevê uma carga horária de 40 horas semanais e salários de R$ 2.446,96 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 4.180,66 para nível superior.

As inscrições serão feitas apenas através da internet, no endereço eletrônico http://concursos.ifbaiano.edu.br, de hoje (8/7) a 7/8. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de níveis médio e técnico, e de R$ 120 para os de nível superior. Vale salientar que os candidatos com hipossuficiência de recursos financeiros ou os doadores de medula óssea estarão isentos de pagamento da taxa.

Até 12 de julho, a prefeitura de Campo Alegre de Lourdes receberá as inscrições para o processo seletivo que prevê a efetivação de 110 servidores em cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 998 a R$ 3.300. A seleção está sob a responsabilidade da empresa Planejar Consultoria e Planejamento.

Os interessados deverão se inscrever somente via internet, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 120 (nível superior); R$ 100 (médio e técnico); R$ 60 (fundamental). As provas objetivas deverão ser realizadas em 18 de agosto de 2019 em locais e horários a serem definidos e publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes e através da internet.

A divulgação do gabarito está prevista para o segundo dia útil após a realização da prova. Os candidatos para os cargos de nível superior, os professores de nível I e especial terão que se submeter a prova de títulos.

Em Valença, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) abriu concurso para o preenchimento de uma vaga no cargo de químico. A organização está por conta da Seleta Consultoria Treinamento & Assessoria Ltda. A função exige nível superior e oferece salário de R$ 6.347,90.

Foco no preparo

Editais O primeiro passo para garantir bons resultados na preparação de concursos é ler com atenção o que é pedido nos editais. A partir dessa leitura é possível montar uma estratégia eficiente para a preparação do concurso

Bancas Em seguida, vale verificar a banca realizadora do concurso e buscar outras seleções realizadas por eles, procurando estabelecer um perfil de cobranças. Isso

ajuda a eleger prioridades nos estudos

Perfis Uma vez que as características principais de cada banca esteja estabelecida, identifique o perfil das questões que mais aparecem e foque os estudos nessas disciplinas

Específicas Dedique um tempo maior de preparação às questões que dizem respeito à sua área específica de atuação, resolvendo o máximo de questões a respeito do tema específico

Básicas Disciplinas como direito administrativo, constitucional, língua portuguesa, redação, raciocínio lógico (e em alguns casos matemática) são exigências comuns e se repetem como requisito básico. Então invista sempre um tempo maior para a preparação nessas áreas