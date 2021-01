Reeleito, Marão (PSD) se emociona no discurso de posse em Ilhéus

A sessão solene de posses do prefeito Mário Alexandre, o Marão (PSD), do vice-prefeito Bebeto Galvão e de 21 vereadores para o quadriênio 2021-2024 marcou o primeiro ato oficial do município na manhã desta sexta-feira (1), em Ilhéus. O evento, realizado na Câmara Municipal, foi transmitido nas redes sociais da prefeitura local.

Prefeito eleito, Marão afirmou que o povo é o centro das decisões e que estas devem ser votadas para o bem da nossa população. Durante seu discurso, o prefeito empossado compartilhou sua alegria pela investidura do cargo de e se emocionou ao agradecer à Deus, à sua família, amigos, colaboradores e funcionários.

No ato, o prefeito enfatizou a importância da constante interlocução, independência e harmonia entre os poderes legislativo e executivo, para a manutenção da forma republicana e de respeito às decisões que definem o destino da cidade e atendem aos interesses da população.

"Me orgulho de ter contribuído decisivamente para as grandes conquistas em favor da nossa cidade e do nosso povo", disse Marão.

Ao se dirigir ao novo presidente da Câmara, vereador Jerbson Moraes, o prefeito cumprimentou cordialmente a todos e todas integrantes do legislativo municipal, desejando um excelente mandato no quadriênio. Na vice-presidência da Câmara, assumiu o vereador Fabrício Nascimento.

O pastor Pedro Chagas e o padre Cristo participaram da solenidade com orações e mensagens de exortação para que os mandatos sejam êxitosos no serviço em prol do povo. Um minuto de silêncio também foi realizado em memória e repeito a todas as pessoas que faleceram em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).