Reestilização a caminho: Nissan apresenta atualização do Kicks

A Nissan apresentou na Tailândia a atualização do Kicks, que teve o Brasil como seu primeiro mercado, em 2016. As principais mudanças aconteceram na frente do SUV compacto, que ganhou mudanças na grade, nos faróis, no para-choques e nas lanternas de neblina.

Na parte mecânica, a grande novidade é o sistema híbrido e-Power. Ele utiliza um propulsor elétrico de 129 cv e 26,5 kgfm de torque para mover o Kicks, usando a energia do conjunto de baterias de 1,5 kWh. Para recarregar as baterias, entra em ação o motor 1.2 de três cilindros e 79 cv, usado exclusivamente como gerador.

Questionada sobre a atualização no Brasil, a filial declarou que não comenta sobre projetos futuros e que o Kicks é o modelo mais vendido da marca aqui e na América Latina. No entanto, o lançamento no Brasil está previsto para o ano que vem, embora a variante eletrificada esteja prevista somente para 2022. É esperado que com o sistema híbrido o consumo seja superior a 23 km/l.



PARCERIAS DIGITAIS

As mudanças nas rotinas do consumidor aceleraram novas formas de negócios. Essa semana, a BMW e a Chevrolet anunciaram parcerias com o Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce e tecnologia financeira da América Latina. Na loja da marca alemã estarão disponíveis, em primeiro momento, veículos seminovos BMW e MINI.

Esses modelos, além de contarem com garantia de procedência e histórico de manutenções dentro das concessionárias, contam ainda com dois anos de garantia de fábrica e assistência 24 horas em caso de pane. A loja digital vai reunir o estoque integrado de toda a rede de concessionários e os clientes poderão negociar diretamente o veículo escolhido sem nenhum tipo de intermediário.

COMPRA ONLINE

A parceria da Chevrolet com o Mercado livre vai começar nesta segunda quinzena de março e a estrela será a nova geração do Tracker. Para auxiliar na decisão de compra, os consumidores terão à sua disposição um showroom virtual, com imagens, vídeos e informações detalhadas. Após a escolha do veículo, ainda é possível fazer a reserva online em apenas alguns cliques.

Dessa forma, o cliente pode dar um sinal de pagamento por meio da plataforma Mercado Pago. Com base na localização do usuário, o cliente poderá encontrar a loja mais próxima entre as 546 concessionárias da marca, para seguir com a compra. Neste período de distanciamento social, a Chevrolet viabiliza a entrega na casa do comprador.



OPÇÃO MAIS BARATA

Focando na relação custo/benefício das versões de entrada, a marca apresenta uma nova versão com câmbio automático, a Action. Por R$ 79.990, essa configuração utiliza o motor 1.6 aspirado e conta com barras no teto, rádio BlueAudio com USB e Bluetooth e auto-falantes traseiros, itens ausentes na anterior que acabavam sendo colocados como acessórios pelos proprietários. Tem controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas e piloto automático.

RETORNO

A BR Distribuidora e a Ame Digital, fecharam parceria para oferecer uma nova forma de pagamento na rede de postos Petrobras e nas franquias BR Mania e Lubrax+. Com o aplicativo da Ame Digital, o abastecimento ganha agilidade, segurança e ainda fica mais vantajoso para o consumidor, que passa a contar com o benefício do cashback, ou seja, ele vai receber de volta em sua conta Ame, parte do valor pago. Este mês será oferecido 20% de cashback para os clientes que pagarem com Ame e tiverem cadastros no Premmia.

NOVO MERCADO

A Larco, maior distribuidora de petróleo regional da Bahia, segue seu plano de expansão e começou a comercializar pneus. Inicialmente, serão oferecidos modelos direcionais da Tristar e nos próximos meses serão importados mais quatro modelos que vão suprir 80% do consumo de frotas pesadas.

QUATRO DÉCADAS

O Gol, modelo de maior sucesso da Volkswagen no Brasil, completou 40 anos este mês. No total, já foram produzidas 8.532.771 unidades do hatch, sendo que 190.511 foram feitas na Argentina. O primeiro Gol usava um motor 1.3 refrigerado a ar.

RECALL E REVISÃO

Se possível, aproveite o momento de distanciamento social para programar a revisão do seu veículo e veja se ele tem algum chamamento de recall pendente. Nesse caso, sugiro programar com a concessionária a retirada e a devolução do carro em sua residência. De qualquer forma, as marcas estão ampliando os prazos de garantia.