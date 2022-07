Referência no oeste da Bahia, Hospital Santa Rita bate recorde de cirurgias ortopédicas 

O Hospital Santa Rita, localizado no município de Barra, no oeste da Bahia, realizou, somente no último fim de semana, 20 cirurgias ortopédicas, além de outras 20 consultas de revisão. A unidade de média complexidade gerida pela Fundação Fabamed tem se consolidado como referência para mais de 50 municípios do centro-norte e oeste baiano quando o assunto é cirurgia ortopédica.

Os procedimentos do final de semana foram realizados em pacientes de 14 municípios da região atendidos pelo Hospital Santa Rita, que vem investindo na ampliação do serviço prestado.

"Hoje, a unidade oferece atendimento para internação hospitalar, cirurgias eletivas e prestação de serviços ambulatoriais de média complexidade. Temos investido constantemente para oferecer um serviço de excelência, com equipe multidisciplinar e equipamentos de última geração, proporcionando instalações modernas que oferecem um serviço de primeiro mundo para a população de toda a região", afirma o presidente da Fundação Fabamed, José Saturnino Rodrigues.

UTI com 90% de ocupação

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rita registra, atualmente, uma ocupação de 90%. Dos dez leitos de UTI Geral disponibilizados, nove estão ocupados, sendo quatro deles com pacientes intubados em tratamento e outros três evoluindo com o auxílio de hemodiálise.

Além dos leitos destinados ao tratamento intensivo, o Santa Rita também conta com 42 de internação, onde é oferecido atendimento em urgência e emergência exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

No auge da pandemia da covid-19, o Governo da Bahia contratou 20 leitos, sendo dez de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Santa Rita. Na ocasião, o presidente da Fundação Fabamed destacou que todos os leitos clínicos e de UTI seriam disponibilizados imediatamente para a Central Estadual de Regulação. "Foram investidos mais de R$ 900 mil em obras, equipamentos e medicamentos para implantar toda a estrutura", disse Rodrigues.