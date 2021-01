Reforço contra filas: Linhas da Estação Pirajá ganham mais nove ônibus

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB) anunciou, na manhã desta terça-feira, 5, através do secretário Fabrizzio Müller, que foram implementados mais nove ônibus em três linhas da Estação Pirajá, sendo elas as linhas Barra 1, Barra 2 e Barra 3.

Nos horários de pico, das 5h30 às 7h20, também foi incluído mais um veículo em cada linha, que neste horário terá uma frota de 15 veículos para atender a demanda de público.

De acordo com Fabrizzio, as mudanças são definitivas, permitindo com que as filas nos horários de pico da manhã sejam reduzidas. As três linhas em questão são as mais movimentadas da estação, com frequência de saída entre 7 a 9 minutos nos horários de maior demanda.

A SEMOB também afirma que está avaliando demais linhas que apresentam grande movimentação, em especial nos horários de pico, para fazer os ajustes necessários.

"Esses pequenos ajustes precisam ser feitos de acordo com a demanda. À medida que elas forem acontecendo, elas são definitivas. A gente vai averiguar de acordo com nossa fiscalização, que já acionam na hora os reguladores, que já estão a postos", afirmou Fabrizzio ao Jornal da Manhã, da Rede Bahia.

Em relação à frota de ônibus em toda a cidade, o secretário reiterou as medidas do transporte urbano por conta dos protocolos em relação ao novo coronavírus.

"Estamos com 100% da frota de ônibus nos horários de pico, para atender ao deslocamento nesse horário de maior movimento. Nos horários entre picos, que não há tanto movimento, estamos com uma média de 89% dos ônibus nas ruas", finalizou.