Reforma de Jerônimo prevê Bahiatursa sob poder da Setur e Justiça à frente de presídios

A proposta de reforma administrativa a cargo da equipe do governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) prevê a fusão da Bahiatursa com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e o eventual retorno da gestão sobre as prisões baianas para a pasta da Justiça. Fontes que participam da montagem do projeto de reestruturação do futuro governo afirmaram que a tendência é que a Bahiatursa perca o status de órgão independente e seja comandada diretamente pelo próximo chefe da Setur. Desde que foi transformada em superintendência, no fim de 2014, ela atua de maneira autônoma e livre da ingerência do secretário de Turismo, que perdeu poder de fogo com a mudança.

Outra hipótese discutida na reforma é a extinção da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e sua reincorporação à estrutura da Justiça, hoje agregada às áreas de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Contudo, integrantes da equipe de Jerônimo não confirmaram se a alteração entrou no texto final da proposta.

Segundo apurou a Satélite, o projeto que modifica o desenho do governo estadual já foi concluído e aguarda o aval do Palácio de Ondina para ser enviado à Assembleia Legislativa. Até ontem, a expectativa era encaminhar a matéria nesta quarta para que seja votada pela Casa na próxima semana, quando está previsto um esforço concentrado para zerar a pauta de propostas pendentes.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) articula a nomeação de dois parlamentares estaduais reeleitos no alto escalão do Palácio Thomé de Souza, para acomodar os respectivos suplentes na Assembleia. A princípio, Bruno ofereceu uma secretaria a Tiago Correia (PSDB), com objetivo de abrir espaço na bancada de oposição para o deputado tucano Paulo Câmara, que não conseguiu renovar o mandato este ano.

O prefeito também quer emplacar a deputada estadual reeleita Kátia Oliveira (União Brasil) no secretariado para abrigar o ex-deputado Luciano Ribeiro (União Brasil) no Legislativo.

Cardeais da base aliada viram sinais de recuo do governador Rui Costa (PT) na tentativa de assegurar a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para a esposa, Aline Peixoto. A desistência, garantem os governistas, se deve a eventuais desgastes. Contudo, Rui trabalha para que o sucessor, Jerônimo Rodrigues, indique Aline quando surgir nova chance.

A jornalista baiana Lais Vita foi confirmada ontem como secretária de Comunicação do Estado de São Paulo pelo gabinete de transição do governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). Ex-repórter do CORREIO e formada pela Ufba, Lais fez parte da lista de auxiliares de confiança de Tarcísio durante sua gestão no Ministério da Infraestrutura, onde chefiou a comunicação do órgão.