Região das Hortênsias é o maior destaque do turismo no Rio Grande do Sul

A Região das Hortênsias, no Rio Grande do Sul, é um marco forte no turismo do estado, principalmente no inverno. Composta pelas cidades Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Canela e Gramado, o lugar é um dos destinos mais procurado e visitado do sul brasileiro.

A colonização alemã predomina em todas as cidades da região, que leva este nome pela quantidade de flores hortênsias espalhada pelos jardins, praças, ao redor dos lagos e nas estradas.

A beleza já começa na estrada que liga as cidades e é possível fazer um roteiro para conhecer todas elas. Muitos pacotes oferecem Gramado e Canela por estarem mais próximas. No fim do ano, Gramado promove o evento “Natal Luz” que leva ainda mais turistas na cidade, e chega a preencher 100% da sua rede hoteleira composta por hotéis, pousadas e hostel Gramado.

Nova Petrópolis é o exemplo de cidade que mantém muito forte a cultura de seus fundadores. A cidade foi fundada pelos alemães, em 1858, e fica a 25 km de Gramado. A sua rede de hotéis tem características de muito conforto nos 1.800 leitos espalhados.

A 36 km de Canela fica São Francisco de Paula ou São Chico, como é chamada por seus moradores. É um passeio ideal para quem quer contato com a natureza, sem luxo, mas com muito conforto e tranquilidade.