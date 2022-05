Região de Cajazeiras ganha nova linha de ônibus neste sábado (28)

Uma nova linha com destino à Estação Mussurunga passou a funcionar na região de Cajazeiras VIII neste sábado (28). A linha 1036 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande II/ Jaguaripe/Cajazeiras VIII foi implementada após estudos técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob), que avaliaram a viabilidade e demanda.

A região já conta com atendimento direto para a Estação Pirajá. A nova linha passará por trechos importantes, conectando os bairros de Cajazeiras, Jaguaripe e Fazenda Grande à Avenida Paralela, sem a necessidade de integração.

O secretário de mobilidade, Fabrizzio Müller, visitou a região para acompanhar o início da nova linha. “Desde o momento que cheguei na Semob, esta é uma das demandas mais recorrentes que recebi. Sei que a criação desse atendimento tem uma importância gigantesca para região de Cajazeiras e é uma determinação da gestão que a gente ofereça um sistema de transporte eficiente e de qualidade para toda a cidade”, destacou o secretário.

Líder comunitária de Cajazeiras VII e adjacências, a moradora Ruth Nascimento falou da importância dessa nova linha. “Os moradores de Cajazeiras VII precisavam andar muito para conseguir transporte, as crianças precisavam ir andando para a escola por falta de uma linha que fizesse esse atendimento. A chegada dessa linha é muito importante para toda a comunidade”, disse.

A 1036 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande II/Jaguaripe/Cajazeiras 8 fará 28 viagens em dias úteis, com intervalos de 25 minutos entre os ônibus, saindo diariamente da Estação Mussurunga. A linha dará atendimento aos bairros de Fazenda Grande II e Jaguaripe, com isso ambos os bairros terão o atendimento modificado. A linha 1054 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande IV/III deixará de passar por Fazenda Grande II, enquanto a linha 1026 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande I/Boca da Mata não irá mais acessar a região de Jaguaripe.

Confira como ficará o itinerário de cada linha.

1036 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande II/Jaguaripe/Cajazeiras VIII

IDA: Estação Mussurunga, marginal da Avenida Luís Viana, Rua Professor Plínio Garcez de Sena, Rua Eurico Costa Coutinho, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Doutor Edison Teixeira Barbosa, Estrada do Coqueiro Grande, Rua A – Jaguaripe I, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Engenheiro Raymundo Carlos Nery, Avenida Jorge Calmon, Rua Deputado Herculano Menezes, Estrada da Paciência e Terminal de Cajazeiras VIII.

VOLTA: Estrada da Paciência, Rua Direta da Mangabeira, Estrada da Paciência, Estrada do Coqueiro Grande, Rua A – Jaguaripe I, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Dr. Edison Teixeira Barbosa, Est. do Coqueiro Grande, Avenida Aliomar Baleeiro, Avenida São Cristóvão, marginal da Avenida Luís Viana e Estação Mussurunga.

1026 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande I/Boca da Mata

IDA: Estação Mussurunga, Rua Professor Plínio Garcez Sena, Rua Eurico da Costa Coutinho, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, SAC Cajazeiras, Shopping Cajazeiras, Rótula da Feirinha, Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, Fazenda Grande I, Rua Vereador Zezéu Ribeiro, Hospital Municipal de Salvador e Boca da Mata.

VOLTA: Boca da Mata, Avenida Assis Valente, Avenida Jorge Calmon, Hospital Prophope, Estrada do Coqueiro, Shopping Cajazeiras, SAC Cajazeiras, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Eurico da Costa Coutinho, Rua Professor Plínio Garcez de Sena, Rua Doutor Arthur Couto e Estação Mussurunga.

1054 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande IV/III

IDA: Estação Mussurunga, Rua Professor Plínio Garcez de Sena, Rua Eurico da Costa Coutinho, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, Fazenda Grande III e Fazenda Grande IV.

VOLTA: Fazenda Grande IV, Fazenda Grande III, Estrada do Coqueiro Grande, Avenida Aliomar Baleeiro, Vila Verde, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Eurico da Costa Coutinho, Rua Professor Plínio Garcez de Sena e Estação Mussurunga.