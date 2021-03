Região norte da Bahia terá medidas restritivas durante a Semana Santa

Cidades da região norte da Bahia terão medidas restritivas entre as 12h de 1º de abril e as 5h do dia 5 de abril. No período, apenas os serviços essenciais devem funcionar em 22 municípios que tem Juazeiro e Senhor do Bonfim como cidades polo. A decisão do Governo do Estado e prefeituras tem o objetivo de frear a disseminação da Covid-19.



As medidas valem para os municípios de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Cansanção, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Juazeiro, Nordestina, Pilão Arcado, Pindobaçu, Ponto Novo, Queimadas, Remanso, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Sobradinho e Uauá.



O decreto com as restrições será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (30).



No período, poderão funcionar somente as atividades relacionadas à saúde e ao enfrentamento da pandemia, bem como à comercialização de gêneros alimentícios e feiras livres. Também está proibida a venda de bebida alcoólica em todos os estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery), das 12h de 1º de abril até as 5h de 5 de abril.



Os estabelecimentos comerciais que funcionam como restaurantes, bares e congêneres podem operar de portas fechadas, na modalidade de entrega em domicílio (delivery), até 00h.



Já os supermercados e estabelecimentos do tipo devem comercializar apenas gêneros alimentícios, bebidas não alcoólicas e produtos de limpeza e higiene, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas. As farmácias podem comercializar somente medicamentos e produtos voltados à saúde.



De acordo com o Governo do Estado, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), através das polícias Militar e Civil, vai ajudar a garantir o cumprimento das medidas restritivas adotadas.