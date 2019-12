Regina Casé conta reação de Bruno Gagliasso ao saber de gravidez de Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank está grávida do terceiro filho. Ela e o marido, Bruno Gagliasso, já são pais de Titi e Bless, adotados pelo casal na África. Mas foi Regina Casé, a Lurdes, de Amor de Mãe, que deu detalhes de como o ator reagiu à notícia.

"Foi um presente da vida saber desta notícia maravilhosa no mesmo minuto que você! Vou lembrar pra sempre sua carinha linda de surpresa, espanto e felicidade! Vou guardar a riqueza deste momento pra sempre no meu coração como um tesouro! Amo muito vocês! Ps: viu como eu sou boa de segredos?", disse Regina.

"Te amo", respondeu Bruno.

Giovanna escreveu a reação ao saber da notícia. "Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs... Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade!", disse.

Bruno compartilhou a mesma foto no seu perfil, celebrando a notícia: "Nossa família cresceu. Vou ser PAPAI de novoooooo!!!!".

Titi tem atualmente 6 anos e Bless completou 5 na segunda (16), quando ganhou uma festinha com tema de herói para celebrar. A garota foi adotada no Malaui, em 2016, e Bless veio do mesmo país, adotado em julho desse ano.

Giovanna tinha dito em entrevistas anteriormente que nunca teve vontade de ter filhos até conhecer Titi. “Nunca fizemos (ela e Bruno) tratamento para ter filho. Muita gente me pergunta se eu não posso ser mãe, se é por isso que adotamos… É mentira! Eu posso ter filho, Bruno também”, disse. Ela afirmou que o marido nasceu para ser pai, mas por causa dela sempre tomaram precauções contra gravidez.

Esse ano ela voltou a falar do tema, em um evento em Cascável (PR). "Gente, eu não sou estéril. E nem o meu marido. Mas, obviamente, a dúvida sobre esterilidade veio sobre mim, que sou mulher. E não sobre ele, que é homem. O que é muito sério porque, justificando dessa maneira, a sociedade nega que uma mulher não queira ter filhos biológicos. Ou que uma mulher não queira explodir a sua barriga de vida. E acredite, gente. Existem diversas outras maneiras de explodir vida na gente", afirmou.

Ela explicou sua opção pela adoção. "Por que adoção? Como que uma mulher vem ao mundo e não quer gerar um ser em seu ventre? E os filhos de vocês, vêm quando? Nossa, ela é tão linda. Ela tem mãe? Nossa, como seus filhos são fofo, Gio. Eles têm família?". Essas são algumas das perguntas que uma mãe que não tem um filho biológico escuta todos os dias. Eu sempre fui uma mulher que achava que o relógio biológico nunca ia despertar.Eu nunca havia pensando em ter filhos e isso veio com muito questionamento, crítica e pressão de alguns amigos e família. Hoje eu vejo que essa é uma convenção imposta pela sociedade e que mesmo que comum, não, não são todas as mulheres que querem e desejam isso pra si".