Regina Duarte diz que artistas contrários a Bolsonaro são ignorantes

Depois de ser convidada a sair da Secretaria Especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), a atriz Regina Duarte voltou a se incomodar com os colegas artistas que são declaradamente contra o chefe do executivo. Em sua rede social, a famosa publicou um vídeo alegando que é uma falta de conhecimento ter que apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Em certa medida, boa parte da repulsa e da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve também a uma completa ignorância", iniciou a artista.

"Essa ignorância é fruto de uma propaganda massiva, diária e sem tréguas que vem massacrando os brasileiros há mais de três anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente. Isso acaba por 'convencer' uma boa parte do eleitorado de que nada no governo Bolsonaro é positivo!", prosseguiu.

O vídeo foi compartilhado após um outro vídeo com diversos artistas, como Caetano Veloso, Mart'nália, Gal Costa, Arnaldo Antunes, Alinne Moraes, Bruno Gagliasso, Cláudia Abreu, Zezé Polessa, Bruno Garcia e Nando Reis confirmaram que irão votar no Lula no dia 2 de outubro.