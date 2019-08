Regina Duarte diz que demissão de José Mayer da Globo foi 'uma canalhice'

A atriz Regina Duarte, 72 anos, afirmou que a demissão do colega José Mayer da Globo foi uma "canalhice". Em entrevista à RedeTV!, ela defendeu o ator. "Aquilo foi uma covardia, uma canalhice, um absurdo!", afirmou.

Mayer deixou a Globo em janeiro deste ano, mas estava afastado da TV desde abril de 2017, quando foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susslem Tonani. O caso foi durante a novela "A Lei do Amor".

Regina também falou de outro colega, José de Abreu, que chegou a acusar a atriz de espalhar notícias falsas para beneficiar a candidatura do hoje presidente Jair Bolsonaro. Regina disse que não se incomoda com a fala de Abreu. "Para mim está tudo ok, porque estou vivendo numa democracia. Me sinto autorizada, por toda minha experiência de vida e por todas as minhas participações sociais e políticas anteriores, a me expressar!".

O desentendimento público entre os dois aconteceu durante a campanha eleitoral. Abreu criticou a atriz por fazer campanha para Bolsonaro. "Respeitei a posição de Regina Duarte enquanto ela apoiava a direita democrática com Serra, Alckmin, FHC, Doria. Quando apoiou o impeachment. Mas não respeito artista que apoia fascista. O fascismo odeia nossa profissão e nossa classe. Elimina quem discorda e quem é 'diferente'", escreveu Abreu na ocasião, em seu perfil no Twitter.

Regina respondeu postando duas imagens no seu Instagram, comparando o regime fascista de Mussolini, na Itália, a propostas do programa de governo de Haddad e de Bolsonaro. No enquadramento dado por ela, haveria compatibilidade entre o político italiano e o petista. "Quem é o fascista...?", questionou.