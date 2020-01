Regina Duarte terá redução de até 85% do salário caso aceite convite de Bolsonaro

Regina é apoiadora de Bolsonaro (Foto: Reprodução)

Caso aceite a proposta de Jair Bolsonaro e se transforme na secretária Nacional de Cultura, Regina Duarte terá de abrir mão de grande parte do salário. Acontece que, segundo Veja, a atriz atualmente possui rendimentos na casa de R$ 60 mil na Globo, podendo aumentar para R$ 120 mil caso esteja no ar, e Roberto Alvim, antigo chefe da pasta, recebia pouco mais de R$ 15 mil.

Apesar do impacto no bolso, Regina está cogitando a possibilidade de aceitar o convite, ficando de dar a resposta final até este sábado (18). Acontece que a atriz se sente deslocada dentro da emissora, diante da conjuntura do país e da visão dela de mundo. Apoiadora contumaz de Jair Bolsonaro, que por sua vez tem na emissora carioca uma grande inimiga, Regina não tem emplacado personagens marcantes em produções recentes.

E justamente a posição política, conservadora e de direita, é um dos principais pontos que a coloca como principal postulante ao cargo. A atriz, inclusive, já foi convidada anteriormente por Bolsonaro para o posto, mas recusou. Entretanto, desta vez o assédio a ela aumentou.

Regina vem sendo cortejada por membros do entorno de Bolsonaro desde o anúncio da saída de Roberto Alvim. A atriz disse a interlocutores que ficou animada, mas ainda está em dúvida sobre assumir o cargo.