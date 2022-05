Regularizado, Héctor Urrego pode estrear pelo Vitória

O técnico Fabiano Soares contará com um reforço para escalar o Vitória contra o Aparecidense na 5ª rodada da Série C do Brasileiro. O zagueiro Héctor Urrego teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira (3) e, portanto, está regularizado para defender o Leão.

O defensor colombiano acertou com o Vitória no início de abril e treina na Toca desde então, mas não pôde ser utilizado porque ainda aguardava a regularização. Agora, já pode pintar como novidade no jogo de segunda-feira (9), às 20h, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia,

Héctor Urrego tem 29 anos e estava jogando o Campeonato Colombiano pelo Jaguares de Córdoba. Em seu país de origem, também já atuou, por exemplo, no Independiente Medellín e no Santa Fé, além de em outras agremiações na América do Sul, como Sol de América, do Paraguai, Curicó Unido, do Chile.