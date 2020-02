Rei Momo 2020 tem 142 kg e tentava título pela nona vez

O comerciante Dilson Chagas, 41 anos, foi eleito neste sábado (8) Rei Momo do Carnaval 2020 de Salvador. A eleição aconteceu no Clube Fantoches, no Largo Dois de Julho. Dilson, que já havia sido eleito Momo de Feira de Santana em cinco ocasiões, derrotou outros cinco candidatos. Além disso, já havia tentado por nove vezes ser eleito em Salvador.

Dilson vai receber das mãos do prefeito ACM Neto as chaves da cidade no dia 20. O cncurso de 2020 homenageou Milton Ferreira da Silva, o "Ferreirinha", primeiro Rei Momo da Bahia, eleito há 60 anos. Para garantir a participação no concurso, os candidatos realizaram duas provas de teor social: participaram de uma campanha de doação de sangue do Hemoba e tiveram que arrecadar 80 quilos de alimento não perecível, destinados a instituições de caridade de Salvador.

Dilson diz como se preparou para o concurso: "A preparação é muito alegre: passo um dia de paz, comendo muito mocotó, rabada,sarapatel,feijoada e algumas guloseimas", afirmou, rindo.