Reinaldo Gottino tem mal-estar e é retirado de maca da Record TV

O apresentador da Record, Reinaldo Gottino, teve de ser retirado de maca da emissora antes de entrar ao vivo no programa Balanço Geral nesta quarta-feira (23). As informações são do jornalista Leão Lobo, da TV Gazeta, e foram publicadas no Instagram.

De acordo com Lobo, o apresentador teria apresentado dores no peito em algo que pareceu um mal súbito. “Atenção: Reinaldo Gottino não conseguiu entrar no ar e saiu de maca da Record TV. Dores no peito. Parece Mal súbito”, diz a publicação.

Segundo a assessoria da RecordTV ao Jornal Metrópoles, Gottino está em observação após sentir fortes dores no peito e mal estar.