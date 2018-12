Reinaugurada, Praça da Inglaterra renova esperanças no Comércio: 'Valorização'

Todos os dias, há mais de 30 anos, a comerciante Geovana Alves, 50 anos, passa diariamente pela Praça da Inglaterra, no Comércio. Embora afirme que foi com o dinheiro dos lanches que vende na região central de Salvador que deu pra "segurar a barra", a comerciante comentou que há mais de dois anos o movimento não era o mesmo, já que "faltava estrutura".

A ausência de iluminação e segurança, motivos citados pela comerciante como responsáveis pelo afastamento dos frequentadores, são alguns dos que começaram a ser resolvidos com a completa reestruturação do local. A obra durou oito meses e teve investimento total de R$ 1,2 milhão aos cofres do Ministério das Cidades e da prefeitura.

De cara nova e com piso compartilhado - já implantados na Barra, Rio Vermelho e Pituba -, a Praça da Inglaterra, localizada próximo à subida da Ladeira da Montanha, foi inaugurada nesta terça-feira (18) pelo prefeito ACM Neto. Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a velocidade média para veículos, na região, continua de 40 km/h. A nova roupagem inclui, ainda, a requalificação do monumento de JJ Seabra.

"Para nós, que trabalhamos aqui, precisamos de pessoas circulando. Fazia um tempo já que não víamos um bom movimento, porque as pessoas já não queriam mesmo passar. Primeiro por falta de segurança, depois porque estava tudo sujo, destruído, estragado. Agora é torcer para que o movimento volte", afirmou Geovana, sem disfarçar a alegria.

"Não tem como não ficar feliz. Uma coisa puxa a outra. É segurança para nós todos, para nossos clientes, além de proporcionar um ambiente mais prazeroso de trabalho, principalmente pra mim, que trabalho com alimento e preciso de limpeza", complementou ela.

Já a corretora de imóveis Natalícia Santos, 53, acredita que o mais importante é que as pessoas tenham a "consciência de que o local deve ser preservado". Os novos banquinhos espalhados por toda extensão dos quase 4 mil metros quadrados da Praça da Inglaterra são o ponto alto, ao menos para Natalícia.

"Está tão lindo, nem parece que é o mesmo lugar. Tomara que a população tenha amor ao patrimônio que é de todos nós. Aqui é um lugar central, onde tantos turistas circulam, tem que estar bonito, apresentável", ponderou ela, que é moradora de Marechal Rondon.

'Novo perfil urbanístico'

Conforme o prefeito, a guarda municipal será responsável pela patrulha de toda região. "Estamos no coração do Centro Histórico de Salvador, é mais uma importante obra, com toda iluminação, segurança e toda infraestrutura", disse, acrescentando que a requalificação modifica o "perfil urbanístico" da cidade.

"Isso dá uma valorização imobiliária importante. Aqui é um ponto de encontro de idosos e jovens, uma referência nessa região de Salvador", destacou o prefeito.

Ainda de acordo com Neto, a previsão é de que até 2020 cerca de R$ 300 milhões sejam investidos em toda região do Centro Histórico, incluindo as praças Marechal Deodoro da Fonseca, mais conhecida como Praça das Mãozinhas, e praça Cayru - que teve ordem de serviço autorizada por Neto também nesta terça-feira.

Há 11 anos trabalhando no Comércio, a auxiliar de escritório Alaíde Cardoso, 55, concorda com o prefeito. "Valorizou muito toda essa região aqui, que é tão usada por estudantes, idosos e turistas. Nós, que estamos por aqui diariamente, só temos a comemorar. Achei tudo muito caprichado e bem feito", pontuou.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Almir Melo, todo o antigo piso do local foi substituído por pedras portuguesas, além de novos bancos e iluminação. "É uma área que representa o convívio do comercial, tanto formal quanto informal. É mais uma obra que tem o mesmo padrão de outras já realizadas por toda cidade", comentou.

Praça Cayru

De acordo com o prefeito ACM Neto, as obras da Praça Cayru, em frente ao Mercado Modelo, na região do Elevador Lacerda, serão iniciadas logo depois do Natal. A obra deve ficar pronta em setembro de 2019.

"As obras iniciam imediatamente, ainda esse mês. Em seguida, já em janeiro, temos a previsão de reformar a Praça Deodoro [das Mãozinhas], como parte dessa reconstrução total do Centro Histórico", afirmou Neto, acrescentando que só na Cayru será investido o total de R$ 4,6 milhões.

Entre as intervenções, ainda de acordo com a prefeitura, está prevista a construção de um deque de contemplação e a colocação de piso em granito. O piso geral do calçamento será em concreto usinado cinza. A rampa de acesso de veículos ao Terminal Náutico será refeita, também em concreto, assim como as rampas para pessoas portadoras de deficiências.

A requalificação será feita por meio de um convênio entre a prefeitura e o Ministério do Turismo. O projeto de requalificação está sob a responsabilidade da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).